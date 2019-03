Borse europee positive

Borse europee prudenti. Rosso a Piazza Affari : ... il PIL del quarto trimestre che dovrebbe mostrare il ritmo di crescita della prima economia mondiale, alla luce dei timori per un rallentamento globale , rinnovati dai toni più accomodanti della ...

Borse europee incerte Tensioni sui titoli di Stato : Pesano le preoccupazioni sull'andamento dell'economia mondiale e si spera in risultati positivi dalla trattativa sui dazi Usa-Cina. Milano cede lo 0,44%, mentre Londra, sempre alle prese con la ...

Le Borse europee in fase di rialzo guardano a Wall Street con interesse : Per quanto l'economia negli States si possa considerare sana, non sono buoni fino a questo momento i dati che riguardano la crescita per il 2019. Si attendono poi i dati che riguardano la fiducia dei ...

Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano - allineata alle altre Borse europee : Nonostante un avvio poco mosso c hiudono in positivo la Borsa Italiana e gli altri principali listini del Vecchio Continente. A trainarne la risalita, l'avvio delle contrattazioni americane sopra la ...

Borse europee toniche al giro di boa : Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continent e, dopo una partenza un po' in sordina. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista ...

Le Borse europee restano incollate alla parità : Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia, in attesa di nuove indicazioni sulla salute economica globale. Stabile sulla piazza di New York ...

Borse europee tutte in calo dopo l'apertura di Wall Street : Continuano a tenere banco i timori sull'andamento dell'economia mondiale. Milano, a lungo sopra la parità, ora cede lo 0,23%. La peggiore è Londra, -0,70%,, mentre le perdite di Francoforte e Parigi ...

Borse europee giù. Tiene invece Piazza Affari : In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari , che conquista la maglia rosa in Eurolandia. I timori di una nuova recessione negli Stati Uniti, riacutizzati ...

Borse europee in ribasso - Milano a -0 - 3% : 9.46 Apertura in calo per le Borse Ue,con gli investitori che si rivolgono verso asset sicuri,dopo il forte arretramento di Tokyo (-3,01%) e delle altre piazze asiatiche. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,3% a 21.016 punti. Spread Btp-Bund tedesco in rialzo a 250 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,49%. Londra -0,47%, Parigi -1,1% e Francoforte -0,36%. Euro a 1,1307 dollari e 124,445 yen.

Borse europee in rosso assieme a Milano : I timori di un rallentamento economico nel Vecchio Continente, avvalorati dai dati sulla manifattura diffusi stamane , hanno generato timori sui mercati finanziari, scatenando vendite generalizzate . ...

Borse europee negative assieme a Milano : Seduta negativa per Piazza Affari , che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Si capovolge la situazione, dunque, dopo un avvio in ...

Borse europee caute tra BCE e Brexit : Le principali Borse europee si muovono prudenti confermando l'intonazione cauto dell'avvio. Poco fa, la BCE, nel bollettino mensile, ha confermato maxi-prestiti per sostenere l'inflazione. Gli occhi ...

Giornata negativa per le Borse europee : In ribasso le principali borse europee in attesa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria . Secondo le previsioni degli analisti, la Banca Centrale americana pazienterà fino al terzo ...