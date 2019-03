Borsa Tokyo apre in rialzo | +1 | 05%

Borsa Tokyo in rosso : pesa rafforzamento yen : pesano le preoccupazioni per l'economia mondiale e il rafforzamento dello yen, fattore che penalizza le grandi aziende esportatrici nipponiche. Sul mercato dei cambi, il dollaro stato scambiato, in ...

Borsa di Tokyo in calo - andamento economia non convince : Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo , che ha risente delle incertezze legate all'andamento del ciclo economico giapponese. A fine seduta, l'indice Nikkei ha perso 49,66 punti a 21.378,73 punti, ...

Tokyo - Borsa apre negativa : Nikkei -0 - 33% : 2.11 La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno meno, malgrado la chiusura in rialzo a Wall Street, con i timori degli investitori ancora presenti su una recessione dell'economia globale, in base ai segnali evidenziati dal mercato obbligazionario. L'indice di riferimento Nikkei segna un ribasso dello 0,33% a quota 21.357,35, lasciando sul terreno 71 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a un livello di 110,40 e a 124,50 ...

Borsa Tokyo in rialzo : Nikkei +1% : 3.14 La Borsa di Tokyo tenta un recupero in apertura di seduta dopo la maggiore flessione giornaliera da dicembre, registrata ieri a causa dei timori di una imminente recessione dell'economia globale in base ai segnali che arrivano dal mercato obbligazionario. Il Nikkei segna un rialzo dell'1% a quota 21.187,79, con un guadagno di 210punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro poco sopra quota 110e a 124,50 sull'euro.

Borsa Tokyo in forte calo - Nikkei -3 - 01% : 8.20 La Borsa di Tokyo registra in chiusura il calo giornaliero maggiore da dicembre, scontando i timori per una nuova fase recessiva negli Stati Uniti. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha infatti lasciato sul terreno 650 punti, pari a -3,01%, ed è sceso a 21.977,11 punti. In calo anche l'indice allargato Topix, che cede 39,70 punti, pari a -2,45%, fermandosi a quota 1.577,41. Ribassi anche nelle altre piazze asiatiche:Hong Kong -2,2%, ...

Borsa - Tokyo apre in netto calo a -1 - 67% : 04.00 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in deciso calo, dopo la correzione degli indici azionari statunitensi lo scorso venerdì sulle aspettative di un'inversione della crescita economica a livello globale. Il Nikkei fa segnare un ribasso dell'1,67% a quota 21.266,48, con una perdita di 360 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro, assestandosi poco sopra quota 110, e a un valore di 124,30 sull'euro.

Borsa - Tokyo apre in rialzo dello 0 - 16% : 01.45 Partenza in rialzo per la Borsa di Tokyo che apre sostenuta dai guadagni di Wall Street. L'indice Nikkei sale dello 0,16% nelle prime battute a 21.642,73 punti.

