Borsa Italiana | in forte rialzo il controvalore degli scambi del 29 03 2019

Borsa Italiana OGGI/ Chiusura a +0 - 97% - Atlantia a +3 - 68% - 29 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Atlantia e Juventus. Pochi i titoli in rosso

Borsa Italiana OGGI/ Saipem a +1 - 7% - Buzzi a +1 - 9% - 29 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Sul listino principale bene Tenaris, Saipem, Buzzi e Azimut. Male Campari

Borsa Italiana oggi - Milano in positivo. Spread in rialzo : ... che potrebbe sostenere l'attività dell'economia. A Shanghai l'indice ha segnato un rialzo del 3,2%, a Shenzhen il 3,38%. Più contenuto il rialzo di Hang Seng , +0,0%, così pure quello di Tokyo , +0,...

Borsa Italiana - social bond Cdp per edilizia scolastica e riqualificazione urbana : Milano, 28 mar. (Labitalia) - Borsa italiana dà il benvenuto al nuovo social bond di Cassa Deposi[...]

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in calo. Spread sopra i 250 punti : BORSE ASIATICHE - Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con la contrazione del mercato azionario Usa e con i timori degli investitori per un rallentamento dell'economia. In netto ribasso Tokyo ,...

Borsa Italiana oggi/ Banco Bpm a -1 - 9% - Recordati a -2 - 4% - 28 marzo 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale bene Fineco e Diasorin, male invece Banco Bpm e Recordati

Borsa Italiana sotto la parità - arretrano bancari e FCA. FTSE MIB -0 - 22% : Un'integrazione tra FCA e l'alleanza franco-nipponica Renault-Nissan-Mitsubishi creerebbe il più grande produttore di auto al mondo, quasi 15 milioni di unità /anno,.

Dividendi 2019 Borsa Italiana : Inwit fissa record data il 16 aprile e stacco il 15 : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Più nel dettaglio,...

Borsa Italiana OGGI/ Piazza Affari attende il Pil Usa - 28 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici, tra cui il Pil Usa del quarto trimestre 2018

Borsa Italiana OGGI/ Chiusura a +0 - 26% - Stm a -6 - 54% - 27 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Fca e Banco Bpm. Male invece Stm e Tenaris

Borsa Italiana oggi - Milano rallenta. Spread in lieve rialzo : Per questo motivo "la nostra politica monetaria rimarrà accomodante e risponderà a qualsiasi cambiamento nelle prospettive d'inflazione". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi durante una ...

Perchè azioni Unicredit - Banco BPM - UBI e BPER Banca corrono su Borsa Italiana oggi? : L'obiettivo dell'EuroTower sarebbe quello di contenere gli effetti di una politica monetaria ultra accomodante sui bilanci delle banche. Ad oggi, comunque, non ci sarebbero notizie ufficiali in ...