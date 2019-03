Bologna | trovato con un arsenale in casa | arrestato 49enne Sequestrati fucili | pistole

Bologna - bimbo scappa dall'asilo. Ritrovato : Bologna, 22 marzo 2019 - Un bimbo di 5 anni si è allontanato da solo dall'asilo oggi pomeriggio, in Bolognina , ed è stato Ritrovato dalla sorella maggiore che, salita a bordo di una volante della ...

Giovane calabrese trovato morto dentro casa a Bologna : Nella giornata di ieri 10 febbraio, un Giovane ragazzo calabrese di 28 anni è stato rinvenuto privo di vita all'interno di un appartamento nella città di Bologna. A fare la tragica scoperta sono stati gli amici del Giovane dopo essere rientrati all'interno dell'abitazione. I ragazzi hanno immediatamente chiamato i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare nulla, se non constatarne l'avvenuto decesso. Sul suo corpo non sarebbero presenti ...

