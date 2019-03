Bologna | bambino morto cadendo da carro Carnevale Tre indagati | c' è anche la madre

Bologna : bambino muore dopo circoncisione fatta in casa : A Reggio Emilia, sabato 23 marzo è avvenuta una terribile tragedia ad un neonato di appena 5 mesi. Il bambino è morto a seguito di una circoncisione fatta in casa dai suoi genitori. Secondo le prime indagini degli inquirenti il bambino, di origine ghanesi, sarebbe andato in arresto cardiaco dopo aver subito "l'operazione domestica" effettuata da sua madre e suo padre. Sul posto della sciagura sono arrivati prontamente i carabinieri e i soccorsi ...

Bambino caduto dal carro di Carnevale - a Bologna manca un regolamento : Anche perché in vista della manifestazione, che comunque ogni anno richiama migliaia di persone, soprattutto famiglie con bambini, non si è neppure riunita la commissione dei pubblici spettacoli. ...

Bologna - morto il bambino caduto da un carro di Carnevale : Non ce l'ha fatta il bambino di due anni e mezzo caduto da un carro di Carnevale martedì pomeriggio a Bologna. Era ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore, dove è morto intorno alle ...

Bologna - morto Gianlorenzo il bambino di 2 anni caduto dal carro di Carnevale : Non ce l'ha fatta il bimbo di due anni e mezzo caduto dal carro di Carnevale ieri pomeriggio durante una sfilata in centro a Bologna. Il piccolo, Gianlorenzo Manchisi, è morto questo...

E' ancora grave il bambino caduto dal carro di carnevale a Bologna : Resta in pericolo di vita, in condizioni molto gravi, il bimbo di 2 anni caduto da un carro di carnevale, durante la sfilata di martedì grasso a Bologna. Sul caso la procura di Bologna ha aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti e ha dato ordine ai carabinieri di controllare i carri preventivamente per le prossime sfilate in programma. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in Via Indipendenza: secondo quanto ...

Incidente a Bologna : bambino cade da carro di Carnevale : è grave - Sky TG24 - : Il piccolo è stato portato all'ospedale Maggiore. Secondo le prime ricostruzioni, era sul carro insieme alla mamma quando è scivolato. È successo intorno alle 15 in via Indipendenza, durante la ...

Bambino cade da un carro di Carnevale a Bologna - è grave in ospedale : Bologna, 5 mar., askanews, - Era in braccio alla madre su uno dei tanti carri allegorici che sfilano nel centro di Bologna in occasione del martedì grasso, quando improvvisamente si è sporto ed è ...

