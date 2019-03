Bologna, 3 indagati per la morte del bimbo caduto dal carro di Carnevale: c’è anche la mamma (Di venerdì 29 marzo 2019) La mamma del piccolo Gianlorenzo Manchisi, morto lo scorso 6 marzo dopo essere caduto da un carro di Carnevale a Bologna, è tra i tre indagati dalla Procura della città emiliana insieme all'allestitore del carro allegorico e all'ingegnere che ha rilasciato il collaudo del mezzo. Per tutti l'ipotesi è di omicidio colposo: "Ma di tratta di un atto dovuto".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 29 marzo 2019) La mamma del piccolo Gianlorenzo Manchisi, morto lo scorso 6 marzo dopo essereda undi, è tra i tredalla Procura della città emiliana insieme all'allestitore delallegorico e all'ingegnere che ha rilasciato il collaudo del mezzo. Per tutti l'ipotesi è di omicidio colposo: "Ma di tratta di un atto dovuto".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

7593c267b7d644b : RT @MediasetTgcom24: Per la morte del piccolo Gianlorenzo la Procura ha iscritto tre persone sul registro degli indagati, tra cui la mamma… - g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Per la morte del piccolo Gianlorenzo la Procura ha iscritto tre persone sul registro degli indagati, tra cui la mamma… - MediasetTgcom24 : Per la morte del piccolo Gianlorenzo la Procura ha iscritto tre persone sul registro degli indagati, tra cui la ma… -