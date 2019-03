Bloody friday | benzina inglese sul fuoco della recessione

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) In un venerdì di primavera scorre di nuovo il sangue metaforicodemocrazia più antica del mondo. Con la terza bocciatura dell'accordo sulla Brexit da parte del Parlamento britannico, si apre formalmente un percorso in una terra incognita dove gli amici inglesi potrebbero farsi male e procurare danni anche alle economie del continente che proprio non godono di ottima salute.Gli effetti di questa scelta sono ovviamente in primis finanziari, oltre che politici (il governo di Theresa May resta intontito in carica ma non si escludono nuove elezioni come un nuovo referendum) e di sicurezza interna (cosa ne sarà del confine tra Irlanda del Nord e Irlanda nessuno lo sa). Concentriamoci sui freddi numeri. C'è poco da sorridere.Due comunicazioniBanca d'Italia, rivolte rispettivamente agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito e a quelli ...

