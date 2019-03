BIO-ON | é italiana l' impresa che produce plastica naturale

Calcio - FaBIO Quagliarella nella storia : il più anziano marcatore di sempre con la Nazionale Italiana. Gol contro il Liechtenstein : Fabio Quagliarella è diventato il più anziano calciatore a segnare un gol con la maglia della Nazionale Italiana. L’attaccante della Sampdoria è stato schierato titolare nella sfida contro il Liechtenstein valida per le qualificazioni agli Europei 2020 e ha timbrato il cartellino al 35′ segnando il Calcio di rigore che era stato concesso per un fallo di mano di Hasler: a 36 anni e 54 giorni il campano è tornato a marcare una rete con ...

Massimina Landini Aleotti : BIOgrafia - chi è l’italiana più ricca. Patrimonio Forbes : Massimina Landini Aleotti: biografia, chi è l’italiana più ricca. Patrimonio Forbes Massimiliana Landini Aleotti: biografia, chi è l’italiana più ricca. Il Patrimonio Con un Patrimonio stimato di di 7,4 miliardi di dollari Massimiliana Landini Aleotti è la donna più ricca d’Italia secondo la classifica stilata come ogni anno dalla rivista Forbes (qui un nostro articolo del 2017 sulla mappa delle ricchezze stimate da Forbes). Ma ...

Mani BIOniche come vere - primato della ricerca italiana : GRILLO: MANO BIONICA GRANDE CONQUISTA della NOSTRA SCIENZA 'La mano bionica è una delle più grandi conquiste della nostra scienza. Dobbiamo essere orgogliosi: la grande ambizione dal punto di vista ...

Economia circolare e BIOmetano : “Il Governo intervenga per liberare le potenzialità del più grande giacimento di energia verde italiana” : Piero Gattoni, Presidente del CIB – Consorzio Italiano Biogas, è intervenuto stamane a Roma all’incontro “La corsa ad ostacoli dell’Economia circolare in Italia”, organizzato da Legambiente, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, e ha dichiarato: “Progettare un cambio di paradigma dei processi produttivi verso un modello di Economia circolare è un’occasione per rimettere la natura e ...

In una donna la prima mano BIOnica - impiantata in Svezia con tecnologia italiana : Per la prima volta al mondo una mano robotica è stata impiantata in modo permanente e potrà essere utilizzata quotidianamente. L'intervento è stato eseguito in Svezia su una donna di 45 anni e la mano robotica è stata costruita grazie al progetto europeo DeTOP, guidato da Christian Cipriani, dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Si sta lavorando in vista di altri due interventi, da ...

Calcio : raduno per la Nazionale italiana. Tutti i convocati : c’è FaBIO Quagliarella - presenti anche Bastoni - Zaniolo - Tonali e Kean : Arriva la tanto attesa chiamata per Fabio Quagliarella: non è ancora ufficiale, visto che non ci saranno partite da disputare, ma il bomber della Sampdoria parteciperà al prossimo raduno della Nazionale italiana. La squadra guidata da Roberto Mancini sarà a lavoro lunedì 4 e martedì 5 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Preparazione in vista dei prossimi importanti appuntamenti: le prime sfide delle qualificazioni agli Europei ...

Giornata della Memoria - FaBIO Isman a Monza : «Quei conti mai chiusi con la Shoah italiana» : Il giornalista e saggista Fabio Isman torna a Monza per raccontare "1938, l'Italia razzista", la storia atroce della cancellazione degli ebrei: «Quei conti mai chiusi con le leggi razziali». Martedì ...

Un'azienda italiana ha sviluppato creme solari con microsfere in BIOplastica : Bio-on ha creato per il colosso Unilever degli schermi solari con micropolveri di bioplastica che non inquinano l'ambiente