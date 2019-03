Bimbo morto dopo caduta da carro di Carnevale | 3 indagati | anche mamma

Bimbo morto dopo caduta da carro - mamma tra indagati : Ci sono tre indagati per la morte del bambino di due anni caduto, il 5 marzo scorso da un carro di carnevale, in pieno centro a Bologna, nel corso di una sfilata per il martedì grasso. Gli avvisi di ...

Bimbo morto dopo la caduta da carro di Carnevale - procura indaga tre persone : c’è anche la madre : La procura di Bologna ha iscritto nel registro degli indagati tre persone per la morte, il 5 marzo, del Bimbo caduto da un carro durante la sfilata di Carnevale. Sono la madre del piccolo, l’allestitore del carro allegorico e l’ingegnere che ha rilasciato il collaudo del mezzo. L’ipotesi è per tutti omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto per consentire di approfondire ulteriormente la vicenda e delineare in modo chiaro le eventuali ...

Bimbo ucciso dal trattore - «il piccolo Silvano morto tra le braccia del nonno : una scena straziante» : La tragica morte di Silvano Carta, il bambino morto a tre anni investito dal trattore del nonno, ha sconvolto una intera comunità: c'è attesa per l'autopsia sul corpicino...

Bimbo morto nel Nuorese - attesa autopsia : NUORO, 29 MAR - C'è attesa per l'autopsia sul corpo di Silvano Carta, il bambino di tre anni morto ieri dopo essere finito nella morsa delle lame della fresa del trattore con cui il nonno, un 58enne ...

È morto Daniil - il Bimbo caduto nella pentola dell’acqua bollente mentre stava per fare il bagno : Non ce l'ha fatta Daniil Chernenko, il bambino di 1 anno scivolato in una pentola di acqua bollente mentre la mamma gli preparava il bagnetto. È morto dopo 11 giorni in ospedale, dove era già arrivato in condizioni critiche con ustioni sull'80 per cento del corpo: "Non riuscirò mai a perdonare me stessa per quanto è successo". stava facendo il bagnetto al figlio quando il bimno è caduto nella pentola dell'acqua bollente. Il piccolo ...

Nuoro - morto Bimbo 3 anni travolto da trattore/ Video - è finito sotto la fresa : Nuoro, bimbo di 3 anni travolto da trattore guidato dal nonno: Video. Il piccolo è finito sotto la fresa del mezzo ed è deceduto sul colpo

I genitori del Bimbo morto nel pozzo : “Abbiamo promesso un fratellino a Julen e glielo daremo” : Tornano a parlare José Rosello e Victoria Garcia, i genitori del piccolo Julen, il bambino caduto in un pozzo a Totalan, in Spagna, lo scorso gennaio. “Quando ha smesso di piangere, poco dopo la caduta, ho perso la speranza di poterlo riabbracciare vivo”, ha ammesso la mamma, che ha detto anche di sperare di poter avere un altro figlio.Continua a leggere

Reggio Emilia - Bimbo di 6 mesi morto dissanguato dopo circoncisione in casa : “Si cerca santone” : Un nuovo caso di neonato morto dopo la circoncisione in casa si è verificato a Reggio Emilia: il piccolo, di 6 mesi e di origine ghanese, è deceduto lo scorso novembre per dissanguamento, ma l'episodio è venuto a galla solo ora, dopo l'episodio di Scandiano. A praticare l'operazione sarebbe stato un santone che, iscritto nel registro degli indagati, si è reso irreperibile.Continua a leggere

Bologna - indagati i genitori del Bimbo di 5 mesi morto dopo la circoncisione : “Non fatelo a casa” : La mamma e il papà del bimbo di 5 mesi morto a Bologna in seguito ad una circoncisione praticata in casa risultano indagati, in attesa dei risultati dell'autopsia che aiuterà gli inquirenti a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Il ministro della Salute, Giulia Grillo: "Esistono dei protocolli e medici che possono aiutare le famiglie a fare le cose come devono essere fatte. Non fatelo in casa, non rischiate".Continua a leggere

Circoncisione in casa - morto un Bimbo di 5 mesi : Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo 2019 un bambino di 5 mesi è morto in seguito a un intervento di Circoncisione fatto in casa dai genitori di origine ghanese.Il bimbo è stato trasportato venerdì pomeriggio in condizioni disperate all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, ma i medici non hanno potuto già fare nulla per salvarlo. Sono così scattati, su segnalazione dell'ospedale, gli accertamenti dei Carabinieri e la ...

Circoncisione - morto Bimbo di 5 mesi genitori indagati : omicidio colposo : in casa, morto bimbo di 5 mesi. Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è arrivato venerdì pomeriggio da Scandiano, , in condizioni ...

Circoncisione in casa a Reggio Emilia - morto Bimbo di 5 mesi : genitori indagati per omicidio colposo : Circoncisione in casa, morto bimbo di 5 mesi. Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è...

Circoncisione in casa a Reggio Emilia - morto Bimbo di 5 mesi : genitori indagati per omicidio colposo : Circoncisione in casa, morto bimbo di 5 mesi. Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è...

Reggio Emilia - circoncisione in casa : morto un Bimbo di 5 mesi : È morto un bambino di cinque mesi tra venerdì 22 e sabato 23 marzo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove è arrivato venerdì pomeriggio da Scandiano (Reggio Emilia) in condizioni disperate a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori, di origine ghanese. Il bimbo è stato portato venerdì pomeriggio all’ospedale di Scandiano in arresto cardiaco. Sul caso la Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per omicidio ...