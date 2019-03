ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) La notizia che Papa Francesco ha rifiutato di vedere Matteo Salvini, in segno di protesta per la politica disumana promossa da quest’ultimo in tema di migrazioni, va verificata ma è degna di nota. Non ci sarebbe infatti da stupirsene più di tanto, data l’evidente divergenza tra gli approcci politici, sociali e umani dei due personaggi. A questo punto occorre aspettarsi, data la passione del leghista per i travestimenti, che Matteo Salvini scenda in campo abbigliato da Papa, ovvero candidi se stesso o i fidi Lorenzo Fontana e Mario Borghezio al prossimo Conclave. Scherzi a parte, è davvero divertente osservare come mentre la Chiesa cattolica si discosti, almeno in parte, da atteggiamenti superati su una serie di temi prevalentemente di carattere sociale, determinate forze di estrema destra alla ricerca di legittimazione identitaria nel mondo globalizzato facciano proprio il ...

Cascavel47 : Bibbia e moschetto, salviniano perfetto - TutteLeNotizie : Bibbia e moschetto, salviniano perfetto -