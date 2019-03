Belen e Stefano De Martino | incontro notturno inatteso con Gilda Ambrosio

Belen Rodriguez definitiva su Stefano De Martino : "Divorziata o fidanzata?" - la sua verità : Belen Rodriguez, intervistata da Chi, ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, con cui è stata paparazzata più volte negli ultimi tempi. "In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce", ha detto la s

Stefano e Belen insieme? De Martino non cede : nuova risposta a Made in Sud : Made in Sud, Stefano De Martino interrogato ancora sulla storia con Belen Rodriguez Anche questa settimana a Made in Sud si è parlato di Stefano e Belen. Le news dunque non mancano di certo e chissà cosa succederà, da questa settimana, con l’inizio di Colorado su Italia 1. Stefano De Martino conduttore di un programma […] L'articolo Stefano e Belen insieme? De Martino non cede: nuova risposta a Made in Sud proviene da Gossip e Tv.