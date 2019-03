Belen e la rivelazione sulla sua vita privata | «Ecco di cosa ho paura…»

attualitavip.myblog

(Di venerdì 29 marzo 2019), di nuovo al timone di Colorado accanto a Paolo Ruffini, si è raccontata a 360 gradi in un’intervista al Corriere della Sera. Ha fatto il puntonuova avventura lavorativa e ha parlato della sua. «Sono orgogliosa di mio figlio e…». Ma andiamo con ordine.Come riporta il Giornale, che riprende l’intervista,ha iniziato parlando della sua partecipazione a Colorado: «Mi sento più showgirl che conduttrice. Non potrei mai essere credibile nel ruolo della presentatrice istituzionale. Sono una che si diverte a sdrammatizzare, mi piace cantare, ballare, magari recitare qual. Non sono più la ragazza social di una volta, non ho più 20 anni. Uso Instagram soprattutto per lavoro e ho imparato a tenere per me certe cose».sua: «Sono orgogliosa di mio figlio e non sono pentita di niente». Che ci sia un riferimento al ...

NapoliSport1926 : ?? 'Sapete cosa mi ha detto il mio ex marito?' La rivelazione a sorpresa di Belen su Stefano De Martino che nessuno… - NapoliSport1926 : ?? 'L'ho mollato perché non voleva più farmi le...' Belen smaschera il napoletano, la rivelazione che non t'aspetti… - spettacolo_fp : Belèn Rodriguez ospite a Verissimo “Faccio quello che mi dice il cuore”, la rivelazione su Stefano De Martino:… -