Belen è incinta? Pancino sospetto | sui social continua il gossip

Belen Rodriguez forse incinta : De Martino nega durante la conferenza stampa di Made in Sud : Dopo l'intervista di Stefano De Martino a Domenica In, dove ha parlato del rapporto con Belen Rodriguez , sul web ha incominciato ad impazzare un gossip dopo un messaggio di Alfonso Signorini. Il famoso giornalista, nel commentare l'avvicinamento palese tra i due protagonisti, si è lasciato scappare una frase sibillina che ha sollevato un grosso polverone. Nel caso specifico, infatti, Signorini ha detto: 'Salute e figli maschi, ma anche femmine'. ...

Belen incinta di Stefano De Martino? Lo scoop dopo Domenica In : Belen Rodriguez incinta? Stefano De Martino non smentisce a Domenica In Continua ad impazzire il gossip su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Secondo molti, infatti, l’ex ballerino professionista di Amici e la showgirl argentina starebbero cercando di tornare insieme per amore del figlio Santiago. Nel nuovo numero in edicola del settimanale Chi di Alfonso Signorini è presente una vera e propria bomba: a Domenica In il direttore ha ...