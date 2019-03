Beauty uomo | i migliori prodotti post allenamento

gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019) Mangiare sano e allenarsi con costanza sono i primi passi fondamentali affinché il nostro corpo dimostri i buoni risultati dello sport. Ma per rendere ancora più performanti gli sforzi, dopo le sessioni di fitness, sarebbe buona norma usare i giustiSHOWER POWER Se pensate che la doccia sia un banale momento di detersione dopo il workout vi sbagliate. Esistono infatti docciaschiuma che, con il loro profumo appositamente studiato, donano estrema energia e aiutano a ritrovare vigore dopo le fatiche. Dalla fragranza legnosa e fruttata, il Gel Doccia Energizzante Adipower di Adidas Bodycare lascia la pelle delicatamente profumata e regala una dose extra di energia (2,45 euro), così come Deep Doccia Shampoo di Nivea che deterge la pelle in profondità e grazie ai derivati naturali di finissima argilla presenti nella formula, assorbe le impurità (2,49 ...

