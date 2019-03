Basket | Serie A1 | 24a giornata | dal derby Milano-Cantù all’importante Sassari-Bologna

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : Empoli e Sesto San Giovanni vincono gara-1 del primo turno : Sono iniziati i Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Nei match d’andata vincono Empoli e Sesto San Giovanni: le toscane hanno sconfitto di misura (70-69) Vigarano ed entrambe le squadre si giocheranno il passaggio del turno nel match di ritorno, mentre le lombarde sembrano aver messo un’ipoteca sulla qualificazione dopo la vittoria per 74-60 in casa di Battipaglia. Match avvincente tra Empoli e Vigarano e la differenza di un ...

Basket femminile - Serie A1 2019 : domani al via gli ottavi dei playoff scudetto. Geas e Vigarano favorite - poi dai quarti corsa parallela Schio-Venezia : Comincia domani, dal PalaZauli di Battipaglia e dalla Palestra Lazzeri di Empoli, il cammino che porta verso l’assegnazione dello scudetto numero 88 della storia della pallacanestro femminile italiana. Quest’anno le partecipanti ai playoff sono dieci, il che implica la presenza di due ottavi di finale per guadagnare l’accesso ai quarti. Andiamo a vederli nel dettaglio, precisando che si tratta di confronti su andata e ritorno, ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : il tabellone completo. Programma - orari e tv : Si è conclusa nel fine settimana la regular season della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dieci delle undici formazioni ancora iscritte al campionato dopo la rinuncia di Napoli hanno conquistato un posto nei Playoff e si affronteranno tra loro nella seconda parte della stagione per andare a caccia dello scudetto. Schio, Venezia, Ragusa, San Martino di Lupari, Broni e Lucca hanno occupato in questo ordine le prime sei posizioni e sono già ...

Basket femminile - le migliori italiane dell’ultima giornata di Serie A1. Milazzo top scorer - Keys protagonista con San Martino di Lupari : Ultima giornata della stagione regolare della Serie A di Basket femminile. Andiamo a vedere quali sono state le migliori azzurre di questo turno. Ilaria Milazzo: top scorer azzurra della giornata con 19 punti. La bella prestazione della play azzurra, che ci aggiunge anche 8 assist e 6 rimbalzi (28 di valutazione), però, non è bastata alla Fiat Torino a centrare i playoff. Serviva una grande impresa alle piemontesi per battere Ragusa e ...

Serie A Basket – Jordan Hamilton ironizza : “11 triple contro Torino? Avevo visto un video di James Harden” : Jordan Hamilton segna 33 punti, frutto di 11 triple, contro Torino: il cestista di Brescia ironizza e dà il merito ad una clip di James Harden vista prima del match Gara pazzesca giocata da Jordan Hamilton contro Torino. Il cestista di Brescia ha fatto registrare 33 punti, segnati interamente con 11 tiri (su 16) da dietro l’arco, risultando il miglior marcatore della partita. Il giocatore, intervistato da ‘Il Giornale di Brescia’ nel post ...

Basket - i migliori italiani della 23a giornata di Serie A1. Aradori risponde presente - Mussini e Cervi fondamentali per Reggio Emilia : Qualche protagonista usuale, qualcun altro diverso: il sunto della giornata italiana nel 23° turno di Serie A è tutto qui, anche in ragione della differente complessità di svariati scontri per quel che concerne la classifica. A prendersi la palma di migliore italiano è Pietro Aradori, decisivo nella vittoria della Virtus Bologna sulla VL Pesaro nell’anticipo del sabato: per lui 19 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per 17 di valutazione in un ...

Basket - 23^ giornata Serie A 2019 : Reggio Emilia vince lo scontro salvezza con Pistoia : La Grissin Bon Reggio Emilia ottiene due punti decisivi in chiave salvezza dopo aver sconfitto nel posticipo della 23a giornata l’Oriora Pistoia per 80-76. Nello scontro diretto tra le ultime della classifica a festeggiare è la squadra di coach Pillastrini, che riesce a ribaltare anche la differenza canestri. Due punti che possono risultare fondamentali a fine campionato per Reggio Emilia, mentre una sconfitta pesantissima che Pistoia che ...

Basket - Serie A : Milano crolla a Cremona - Brindisi batte Varese : Serie A di Basket, l’Olimpia Milano ha perso sul parquet della Vanoli Cremona anche a causa di pesanti assenze Serata concitata nella Serie A di Basket, la padrona del campionato Milano (priva di James e Nedovic) è caduta sul parquet della Vanoli Cremona. La squadra di Pianigiani è parsa scarica dopo le fatiche europee ed è stata sconfitta 76-72 dall’ottima Vanoli vista oggi. Vittoria anche per Brescia in trasferta in quel di ...

Basket - Serie A : Milano sconfitta a Cremona. Venezia a -2 dalla capolista Olimpia : Giornata numero 23 che metteva difronte in tre sfide incrociate le prime sei della classifica. E alla fine il risultato sorprendente è quello di Milano che, dopo Venezia e le due di Eurolega, incassa ...

Basket - 23^ giornata Serie A 2019 : Milano perde contro Cremona - Olimpia in crisi. Venezia supera Avellino : La 23a giornata della Serie A di Basket conferma la crisi dell’Olimpia Milano. Quarto ko consecutivo per la squadra di Simone Pianigiani tra coppa e campionato. Questa volta Milano è stata sconfitta a Cremona da una straordinaria Vanoli, che sale al terzo posto in classifica dopo la vittoria per 76-72 grazie ai 24 punti di Andrew Crawford, decisivo nel finale anche con la tripla del +6. Milano ha fatto riposare sia James sia Nedovic e non ...

Basket femminile - 20a giornata Serie A1 2019 : Venezia cade a San Martino di Lupari - Schio chiude al comando la stagione : Ultima giornata della regular season e ultimi verdetti per la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La notizia più sorprendente riguarda senza dubbio la sconfitta di Venezia, che ha ceduto la prima posizione a vantaggio di Schio dopo aver condotto il campionato sin dalle prime fasi. San Martino di Lupari è riuscita a difendere la quarta posizione dall’assalto di Broni proprio grazie al successo contro la formazione veneta, mentre in coda ...

Serie A Basket - 23ª Giornata – Venezia stende Avellino : Trieste super sul campo di Cantù : Venezia batte Avellino e accorcia virtualmente a -2 il distacco da Milano, Trieste batte Cantù e tiene viva la corsa Playoff Dopo il successo di Bologna su Pesaro nell’anticipo di ieri, la 23ª Giornata del campionato di Serie A di Basket prosegue con il resto del programma che accompagnerà gli appassionati dal pomeriggio fino a Pistoia-Reggio Emilia, sfida conclusiva delle 20:45. La prima squadra a scendere in campo quest’oggi è Venezia ...