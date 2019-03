Basket | festa speciale per Manu Ginobili | il San Antonio Spurs ritira la sua maglia

Basket - Diaw : "Usa Mondiali? Non so - ma ho il vino per la festa" : E adesso? 'Giro il mondo in barca a vela. E ho ancora la macchina del caffè. Anzi, ne ho due, nel caso una si rompa'. Vuole sempre andare su Marte? 'Sicuro, anche se credo dovrò aspettare per un po' ...