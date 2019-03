ilcapoluogo

(Di venerdì 29 marzo 2019) Questo modo di fare politica soffoca l'economia già disastrata del paese ed è in controtendenza rispetto agli altri comuni, non ci sembra proprio sia questa la strada giusta da percorrere per ...

fogliadinieliia : RT @IlCapoluogo: Barete, l’opposizione contesta l’aumento delle tasse: “Regalo di Pasqua dal sindaco” - RobertaGaleotti : RT @IlCapoluogo: Barete, l’opposizione contesta l’aumento delle tasse: “Regalo di Pasqua dal sindaco” - IlCapoluogo : Barete, l’opposizione contesta l’aumento delle tasse: “Regalo di Pasqua dal sindaco” -