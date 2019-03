Barcellona-Espanyol | dalla Cina 40 milioni di spettatori per Wu Lei

Barcellona - Piqué show : “ho più soldi io dell’Espanyol! Ho fatto sesso al Santiago Bernabeu…” : Gerard Piqué ha sbeffeggiato le rivali Espanyol e Real Madrid con la sua solita irriverenza che spesso sa tanto di arroganza Gerard Piqué ci ha abituati a comportamenti molto irriverenti e provocatori. Il calciatore del Barcellona sta proseguendo in questa sua linea anche negli ultimi giorni, parlando di due delle grandi rivali dei blaugrana: Espanyol e Real Madrid. Parlando al programma tv ‘La Resistencia’, il calciatore del ...

Pronostico Barcellona vs Espanyol - La Liga 30-03-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 29^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Barcellona-Espanyol, sabato 30 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Barcellona-Espanyol, in programma sabato 30 marzo 2019. Il Camp Nou ospita il derby di Barcellona, una delle rivalità più sentite a livello europeo. Il Barça è la capolista del torneo a 10 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid e con un ruolino di ...