Banksy torna in mostra per la Brexit con un' opera che ritrae degli scimpanzé al posto dei

(Di venerdì 29 marzo 2019)fa ancora parlare di sé con una sua vecchiachei politici della Camera dei Comuni comescimpanzé. Come riporta il Daily Mail, il Devolved Parliament, questo il titolo dell', è stato esal Bristol Museum & Art Gallery in occasione delle votazioni finali sulla, previste per il 29 marzo.ha annunciato il ritorno in esposizione dell'tramite il suo account Instagram: "L'ho fatto dieci anni fa. Il museo di Bristol l'ha appena messo inper celebrare il giorno della. Ridi ora, ma un giorno nessuno sarà responsabile".L'è stata acquistato da un collezionista anonimo che l'ha prestata al museo per celebrare il decennale della sua prima esposizione. I visitatori potranno vedere il Devolved Parliament gratuitamente per cinque mesi.Visualizza questo post su Instagram. Devolved ...

