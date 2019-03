Bankitalia | Visco | Risultato superiore al 2017 Utile balza a 6 | 24 miliardi

L'oro di Bankitalia vale 88 miliardi. Ignazio Visco : "Azionisti di Bankitalia non diritti sulle riserve auree" : È la Banca d'Italia ad avere "il diritto di proprietà" sulle riserve auree, il cui valore nel 2018 si è attestato a 88 miliardi, 3 miliardi in più rispetto allo scorso esercizio. Lo ha detto il governatore Ignazio Visco nella relazione all'assemblea di bilancio di Bankitalia .La battaglia del L'oro . I partecipanti al capitale della Banca d'Italia "non hanno alcun diritto sulle riserve auree e valutarie, la cui ...

Mattarella difende Bankitalia Segnale di Visco al governo : Non solo i conti e stime di crescita tra le preoccupazioni del Colle. Un altro elemento a preoccupare in il presidente della Repubblica Sergio Mattarella : la commissione d'inchiesta sulle banche. Commissione che potrebbe partire puntando il dito proprio sulla vigilanza di Bankitalia . Cosa che al Colle si vuole evitare. Bankitalia deve essere al riparo da ogni governo e la sua indipendenza deve essere tutelata, secondo la linea del ...

Bankitalia - Visco : 'Assicurare stabilità finanziaria riducendo il debito' : Occorre assicurare la stabilità finanziaria , avendo una strategia chiara e credibile per la riduzione, nel medio termine, del peso del debito pubblico sulla nostra economia. Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco in occasione della XII Conferenza annuale Maeci-Banca d'Italia alla Farnesina. Nel nostro paese, come in altre economie avanzate, sono urgenti ...