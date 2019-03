Bankitalia : utile balza a 6 - 2 miliardi : ... è cresciuto a 8,9 miliardi "per il miglioramento del margine di interesse che ha beneficiato dell'aumento degli interessi sui titoli di Stato acquistati per finalità di politica monetaria e del calo ...

Bankitalia - utile 2018 balza a 6 - 2 Mld : 10.48 Nel 2018 Bankitalia registra un utile netto di 6,24 mld, in forte aumento rispetto ai 3,9 mld del 2017. Lo ha detto il governatore Visco all'assemblea ordinaria dei partecipanti. L'utile netto da assegnare allo Stato è di 5,71 mld, "superiore di 2,344 mld" sul 2017. I partecipanti al capitale della Banca d'Italia (banche, casse previdenza e assicurazioni) riceveranno per il bilancio 2018 dividendi per 227mln. Sale a 88 mld il valore ...