Bankitalia | crescita in frenata | eurocoin ancora in calo a marzo

Litigare con Francia e Bankitalia affossa ancor di più l'Italia a crescita zero : Negli ultimi giorni abbiamo preso atto che l'Italia si avvia alla crescita zero per il 2019 e che la Francia è un Paese nemico. Così lo spread dei nostri BTP decennali su quelli tedeschi è risalito verso 300 punti base e quello sui titoli francesi si avvia a 250. Sono "successi" che troveranno conferma nei prossimi giorni per gli attacchi dei vice premier alla Banca d'Italia, un'Istituzione cruciale per la nostra ...