Banche | Mattarella firma la legge sulla commissione d’inchiesta ma precisa | “No influenze

Banche : Mattarella firma la legge sulla commissione d'inchiesta : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che istituisce la commissione di inchiesta sulle Banche. "Non è in alcun modo in discussione, ovviamente, il potere del ...

Banche - Mattarella firma legge su commissione d’inchiesta : “Ma no controllo credito - sarebbe fuori da Carta” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la commissione di inchiesta sulle Banche fortemente voluta dal M5s. Dopo le notizie trapelate giovedì delle forte perplessità del Colle e la richiesta del governo, per voce di Luigi Di Maio, di “avviarla”, il Quirinale ha dato il via libera ma con una serie di paletti: “Non è in alcun modo in discussione, ovviamente, il potere del Parlamento ...

Mattarella firma legge Banche con un ma : 12.23 Il presidente della Repubblica ha promulgato la legge che istituisce la commissione d'inchiesta sulle banche. "Non è in alcun modo in discussione il potere del Parlamento di istituire commissioni di inchiesta",ma "non può passare inosservato che rispetto a tutte le banche questa volta viene previsto che la commissione possa analizzare la gestione degli enti creditizi. Queste indicazioni così ampie e generali non devono potrer sfociare in ...

Mattarella firma la legge per la commissione d’inchiesta sulle Banche : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la commissione di inchiesta sulle banche. Nel dare il via libera il capo dello Stato ha chiesto che «l’analisi della commissione non sfoci nel controllo delle attività di credito»....

Commissione Banche - i timori del Colle | Mattarella difende l'autonomia di Bankitalia : Il Capo dello Stato riceve Fico, Casellati e Visco: la Banca d'Italia deve essere al riparo da ogni governo e indipendente. "Sotto esame" del Quirinale anche il nome di Paragone

Stop sulla commissione Banche. E Mattarella difende Bankitalia : Alta tensione tra il Colle e i Cinque Stelle . Il Quirinale di fatto frena sulla commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche. La commissione infatti ha ricevuto il via libera per l'istituzione a ...

Banche - Sergio Mattarella ferma la Commissione e scrive a Roberto Fico ed Elisabetta Casellati : Sergio Mattarella non ha ancora firmato la legge che istituisce la Commissione d'inchiesta sulle Banche, voluta dal governo Lega-M5s. Il testo è sulla sua scrivania ma il presidente della Repubblica è molto perplesso. E anche il decreto per rimborsare i risparmiatori truffati è ancora congelato per

Commissione Banche - i timori del Colle : Mattarella difende l'autonomia di Bankitalia : Il Capo dello Stato riceve Fico, Casellati e Visco: la Banca d'Italia deve essere al riparo da ogni governo e indipendente. "Sotto esame" del Quirinale anche il nome di Paragone

Commissione sulle Banche - altolà di Mattarella : Nulla, neppure un sospiro, filtra dal Quirinale. Ma nel lungo vertice con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati e poi nel colloquio con il governatore di...

Commissione Banche - Mattarella difende l'autonomia di Bankitalia - : Il Colle teme intrusioni sull'indipendenza di Via Nazionale. Il capo dello Stato ha ricevuto il governatore Visco e i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, per recapitare loro la linea del ...

Mattarella difende Bankitalia. L'allarme del Colle sulla commissione Banche : Non sono solo i conti e le stime di crescita della nostra economia a impensiere il Colle. C'è un altro elemento a preoccupare in queste ore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la commissione d'inchiesta sulle banche. commissione che, vista la ...

L'allarme del Colle sulla commissione Banche - Mattarella difende Bankitalia : Non sono solo i conti e le stime di crescita della nostra economia a impensiere il Colle. C'è un altro elemento a preoccupare in queste ore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la commissione d'inchiesta sulle banche. commissione che, vista la ...

Mattarella difende Bankitalia. I dubbi sulla commissione d’inchiesta sulle Banche : Visco sale al Quirinale: la Banca d’Italia resti indipendente. E nomina il nuovo direttorio. Mattarella chiama Fico e Casellati sul mandato della nuova commissione banche

Mattarella vuole garanzie sulla Commissione Banche : Ignazio Visco teme il "forte rallentamento dell'economia" e sollecita "misure urgenti". Confindustria fornisce i dati della "stagnazione totale", col Pil fermo e l'occupazione bloccata. Da tempo non ...