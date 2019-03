Banche | Abi | canali digitali priorità degli investimenti Ict

Banche e salvataggi - l’Italia vince contro la Ue : legittimo usare il Fitd. Patuelli (Abi) : ora Vestager si dimetta : Il tribunale Ue dà ragione al l’Italia contro la commissione Ue. I capitali del «Fitd» non sono pubblici, quindi si potevano usare per salvare Tercas. Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara avrebbero potuto essere salvate. Roberto Gualtieri (Parlamento Ue): dall’Europa gravissimi danni economici e politici al l’Italia

Assunzioni Banche 2019 : requisiti per 1000 posti Abi - il comunicato : Assunzioni banche 2019: requisiti per 1000 posti Abi, il comunicato Novità in merito all’argomento Assunzioni banche 2019. Infatti l’Abi ha diffuso il 16 marzo 2019 un comunicato nel quale ha annunciato altre 1000 nuove Assunzioni con il Fondo per l’occupazione. Nella nota si evincono i dati aggiornati del Fondo per agevolare l’occupazione stabile, soprattutto a livello giovanile, nel mondo bancarie. E che sono state finanziate Assunzioni ...