Bambino caduto dal carro di Carnevale | tre indagati per la morte | c' è anche la mamma

E' ancora grave il Bambino caduto dal carro di carnevale a Bologna : Resta in pericolo di vita, in condizioni molto gravi, il bimbo di 2 anni caduto da un carro di carnevale, durante la sfilata di martedì grasso a Bologna. Sul caso la procura di Bologna ha aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti e ha dato ordine ai carabinieri di controllare i carri preventivamente per le prossime sfilate in programma. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in Via Indipendenza: secondo quanto ...