Bahrain | venerdì nel segno della Ferrari

F1 - GP Bahrain 2019 : prove libere (venerdì 29 marzo). Programma - orari e tv : Il conto alla rovescia sta finalmente per esaurirsi, il weekend del Gran Premio del Bahrein è ormai alle porte e comincerà a partire da domani con le prime due sessioni di prove libere del venerdì. Si gareggia sul circuito di Sakhir per il secondo round del Mondiale di Formula 1, tappa fondamentale per testare le reali ambizioni iridate della Ferrari dopo la debacle di Melbourne. La scuderia di Maranello proverà in tutti i modi a riscattare la ...