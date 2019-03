Avvenire stila la classifica delle città italiane dove si vive meglio

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) La qualità dei servizi alla persona, la possibilità di dar vita a nuove iniziative economiche, l'offerta formativa, la salvaguardia dell'ambiente, la capacità di accogliere e tutelare la vita nelle sue varie forme: sono alcuni degli aspetti che i recenti studi su soddisfazione e senso della vita dimostrano essere fondamentali e che vanno ben oltre i fattori quali la ricchezza procapite, lo sviluppo economico e le opportunità occupazionali che generalmente vengono presi in considerazione in studi di questo tipo.Di questi fattori tiene conto la ricerca "Benre: l'dei territori", che verrà presentata oggi al Festival dell'Economia Civile di Firenze durante l'incontro "Non solo PIL. Persone, felicità e futuro", moderato dal direttore diMarco Tarquinio che sarà affiancato nell'illustrarla dal Caporedattore centrale ...