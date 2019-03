Avengers | Endgame | previsto un esordio globale da 840 milioni di dollari

Avengers : Endgame - poster a colori per i sopravvissuti e in bianco e nero per i 'dissolti' : L'attesa spasmodica per Avengers: Endgame cresce ogni giorno e allo stesso tempo si accorcia sempre più perchè manca veramente poco per il debutto cinematografico del cinecomic che chiuderà, non solo la Fase Tre del Marvel Cinematic Universe, ma soprattutto un capitolo importante: da tempo, infatti, si dice che dopo questa pellicola ci saranno dei cambiamenti che apriranno strade a nuovi personaggi e a intrecci fumettistici inediti sul grande ...

Avengers : Endgame : ecco un nuovo poster del film! : Avengers: Endgame, pubblicato da Marvel un nuovo poster internazionale del film più atteso dell’anno! Avengers: Endgame: l’UCM sorprende i fan con una nuova fantastica locandina! Ricordiamo che nei giorni scorsi Marvel ha diffuso online una nuova featurette e i character poster del film destinato a cambiare per sempre il destino dei personaggi dell’MCU. ecco il nuovo ... Leggi tuttoAvengers: Endgame: ecco un nuovo poster del ...

Avengers : Endgame - analisi di tutte le teorie sul film Marvel : Sono identiche a quella usata da Hank Pym quando si è avventurato nel Regno Quantico per salvare sua moglie, quindi è logico supporre che il mondo subatomico avrà un ruolo importante. Cinque anni ...

Avengers : Endgame - ecco la nuova featurette e i character poster! : Avengers: Endgame, Marvel pubblica in rete i character poster e una nuova featurette di uno dei film più attesi del 2019! Avengers: Endgame: Marvel diffonde online attraverso i social una nuova featurette del film e i character poster con la breve frase: “Vendica i caduti”. Un mese fino a Avengers: Endgame: 1 Month until #AvengersEndgame. ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, ecco la nuova featurette e i character poster!L'articolo ...

Avengers : Endgame - Captain Marvel potrebbe aver causato l'attacco di Thanos alla Terra : Manca meno di un mese all'uscita nei cinema di 'Avengers: Endgame' e sul web circolano varie teorie sugli intrecci del Marvel Cinematic Universe, che in dieci anni di cinecomics ha creato legami tra eventi, personaggi ed elementi che, almeno all'inizio, sembravano non avere tanta importanza. Giunti alla fine della 'Fase Tre', che dovrebbe aprire la strada a un percorso cinematografico con nuovi personaggi Marvel, molti cercano di capire, per ...

Spencer Dinwiddie e quella strana richiesta all’NBA : “niente Playoff il 26 aprile - esce Avengers : Endgame” : Spencer Dinwiddie ha fatto pervenire alla lega una particolare richiesta: niente partite di Playoff il 26 aprile, tutti devono essere liberi di guardare il film ‘Avengers: Endgame’ in pace I Brooklyn Nets sono una delle più grandi sorprese dell’attuale stagione NBA. La franchigia bianco-nera è attualmente 7ª ad Est, con un record stagionale di 38 vittorie e 37 sconfitte che, a 7 partite dalla fine le permette di essere in piena corsa per ...

Marvel : uno sguardo al look di Cap - Ronin e Thanos grazie ai leaked del merchandising di Avengers : Endgame : Marvel: grazie alle action figure di Hasbro possiamo dare un’occhiata migliore al look di Captain America, Ronin e Thanos in Avengers: Endgame. In attesa di vedere dopo le vicende di Infinity War gli attori dell’UCM in azione quando il film targato Marvel “Avengers 4” uscirà al cinema, proseguono i leaked del merchandising ufficiale… Come riportato dal ... Leggi tuttoMarvel: uno sguardo al look di Cap, Ronin e ...

Avengers Endgame : sarà game over? - articolo : Tutte le favole hanno un lieto fine. Ma non sempre, non del tutto. Quindi quando ci siamo ripresi dall'aver visto metà dei nostri amati eroi soffiati nel vento (e già in precedenza un paio di colpi al cuore ce li eravamo presi), con un certo patema d'animo ci siamo posti in attesa per vedere chi ci sarà restituito, a chi davvero dovremo dire addio. E se ci sarà qualche nuova perdita.Il meraviglioso multi-verso che ci sta facendo compagnia dal ...

UCM : pubblicati online da Marvel altri spot - un nuovo banner e il selfie del cast di Avengers : Endgame! : UCM: pubblicati da Marvel altri spot del film, inoltre è stato rilasciato un nuovo banner e un divertente selfie del cast! Marvel ha pubblicato altri spot e un nuovo banner di Avengers: Endgame in cui i Vendicatori si preparano a combattere per annullare gli effetti causati dalle azioni di Thanos… Inoltre gli attori che fanno ... Leggi tuttoUCM: pubblicati online da Marvel altri spot, un nuovo banner e il selfie del cast di Avengers: ...

Avengers : Endgame - online un nuovo spot più drammatico del cinecomic Marvel : Hype in crescita per Avengers: Endgame, l'atteso cinecomic che uscirà nei cinema italiani il 24 aprile. La pellicola conclude la 'Fase Tre' del Marvel Cinematic Universe ed è la continuazione di Avengers: Infinity War. Nonostante i diversi titoli, entrambi i film sono le due metà di un lungometraggio girato back-to-back. In Infinity War, gli Avengers hanno perso scontrandosi con Thanos, il titano folle che progettava lo sterminio di mezzo ...

Avengers : Endgame - ecco un nuovo spot del film pubblicato online da Marvel! : Avengers: Endgame, diffuso da Marvel un nuovo spot promozionale del film! In Avengers: Endgame niente sarà più come prima, riusciranno gli eroi dell’MCU ad annullare le devastanti azioni del terribile villain Thanos? I Vendicatori in Infinity War hanno perso tutto, ogni cosa è cambiata ma in Avengers 4 hanno ancora la possibilità di riportare la ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, ecco un nuovo spot del film pubblicato online da ...

Avengers : Endgame - il trailer svela indizi sull'uso dei varchi temporali nel Regno Quantico : L'attesa sta per terminare, manca poco più di un mese ad Avengers: Endgame. Dall'anno scorso, dopo l'uscita di Infinity War, fino ad ora, si sono diffuse sul web numerose teorie su come i Vendicatori dovrebbero risolvere la drammatica situazione creata dallo schiocco di Thanos. Per evitare che metà dell'universo venga 'polverizzato', i supereroi sopravvissuti dovrebbero ricorrere ai viaggi nel tempo. Qualche giorno fa, sul profilo instagram del ...

Avengers : Endgame – Kevin Feige non rimpiange i morti di Infinity War : Avengers: Endgame – ecco i nuovi dettagli rivelati in esclusiva da Empire Magazine! Marvel affida a Empire Magazine in esclusiva nuove informazioni su Avengers: Endgame. Dopo la pubblicazione di un poster inedito e del nuovo trailer del film “Avengers 4″ con protagonisti i Vendicatori Captain America, Thor e Iron Man contro Thanos, ecco ulteriori dettagli riguardo al capitolo successivo a Infinity War: ... Leggi ...

Avengers Endgame incontra Apex Legends in un fantastico trailer fan made : L'universo dei Batte Royale ha ricevuto un recente scossone con l'uscita di Apex Legends. Dopo averci regalato i due capitoli sparacchini di Titanfall, Respawn Entertainment e il publisher Electronic Arts hanno sfidato a muso duro il fenomeno Fortnite di Epic Games, confezionando uno shooter online da poter scaricare gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Uno shooter che, come già vi dicevo, è riuscito ad impensierire seriamente il ...