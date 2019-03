Autonomia - Fico : no scorciatoie - Parlamento protagonista : Roma, 29 mar., askanews, - "Il tema delle autonomie è talmente importante da rendere ineludibile l'esercizio di un ruolo centrale da parte del Parlamento". Lo afferma il Presidente della Camera, ...

Mattarella vede Casellati e Fico - Autonomia in alto mare : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato questa mattina (è una consuetudine) i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico. Successivamente ha visto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Tra le questioni più spinose, quella sulle Autonomia. In assenza di un Senato delle Regioni, sta emergendo infatti la complessita' dell'iter parlamentare delle Intese e di come assicurare in tutto ...

Autonomia. Appello di 30 costituzionalisti a Mattarella - Fico e Casellati : “Garantire il ruolo del Parlamento” : Trenta costituzionalisti hanno scritto una lettera-Appello al capo dello Stato Sergio Mattarella e ai presidenti di Camera e Senato per chiedere garanzie sul ddl Autonomia. Nel testo esprimono “forte preoccupazione per le modalità di attuazione finora seguite nelle intese sul regionalismo differenziato e per il rischio di marginalizzazione del ruolo del Parlamento, luogo di tutela degli interessi nazionali”. E chiedono che sia ...

Fico - su Autonomia centrale ruolo Camere : 19.10 "Rispetto al percorso parlamentare sulle autonomie è già avviato un confronto con la presidente Casellati, sceglieremo insieme la strada migliore" Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico a Mosca, per l'apertura della sua due giorni russa. "Uno è il punto di partenza su cui siamo d'accordo: il parlamento sarà centrale", ha assicurato.

Autonomia - Zaia : "E' nel contratto di Governo - se non passasse ci sarebbero difficoltà" : Agenzia Vista, Treviso, 01 marzo 2019 'E' nel contratto di Governo, se non passasse ci sarebbero difficoltà'. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, risponde alle domande dei giornalisti ...

Giuseppe Conte e Roberto Fico - asse contro l'Autonomia delle regioni : ... che era stato il primo a invocare 'un passaggio in Parlamento' del testo su cui la ministra leghista agli Affari regionali e il ministero dell'Economia avevano trovato l'accordo la scorsa settimana, ...

E' stallo nel governo sull'intesa per l'Autonomia delle regioni. Fico : 'il Parlamento abbia un ruolo centrale' : Previsto per la settimana prossima un vertice tra Conte, Di Maio e Salvini. Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna le regioni che intendono staccarsi sempre più dallo Stato centrale

Autonomia - Fico : “Il Parlamento deve avere un ruolo centrale”. Lega : “Bel dibattito - ma è ora di concludere” : Il percorso è iniziato in consiglio dei ministri, ma il risultato è tutt’altro che imminente. La ministra agli Affari regionali Erika Stefani (Lega) ha presentato i testi per l’Autonomia differenziata di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ma tra i soci di governo non c’è ancora l’intesa. Se per il Carroccio andare avanti è di fondamentale importanza, per i 5 stelle è necessario più che mai prendere tempo. E arrivare, ...

Scontro De Luca-Stefani per il piano Autonomia Fico : "L'Aula sia centrale" : Il tema dell' Autonomia continua ad agitare la poltiica. Di fatto adesso è braccio di ferro tra Lega e Movimento Cinque Stelle per l'approvazione finale del testo che riguarda molto da vicino le ...

Autonomia - Fico : “Il Parlamento deve avere ruolo centrale”. Lega : “Bel dibattito - ma è ora di concludere” : Il percorso è iniziato in consiglio dei ministri, ma il risultato è tutt’altro che imminente. La ministra agli Affari regionali Erika Stefani (Lega) ha presentato i testi per l’Autonomia differenziata di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ma tra i soci di governo non c’è ancora l’intesa. Se per il Carroccio andare avanti è di fondamentale importanza, per i 5 stelle è necessario più che mai prendere tempo. E arrivare, ...

Autonomia - dubbi di Fico - Lega rassicura : 13.39 Resta caldo il tema dell'Autonomia delle Regioni.Il premier Conte: "E'un processo serio da portare avanti.Il Parlamento non può essere destinatario passivo". Il presidente della Camera Fico mette in guardia: "E' importante che il Parlamento abbia un ruolo centrale". Ma la ministra per gli Affari regionali,Stefani, rassicura: "Ogni allarmismo è del tutto infondato". "Non toglieremo niente a nessuno" e "il convolgimento condiviso del ...

Autonomia delle Regioni - Fico : 'Parlamento abbia un ruolo centrale' : "Da Presidente della Camera dico solo che è importante, importantissimo, che il Parlamento abbia un ruolo centrale nella questione delle autonomie. Non può avere un ruolo marginale in un' attività ...

Autonomia - Fico : Parlamento abbia ruolo centrale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Autonomia - Fico : “Parlamento deve avere ruolo centrale. Costituzione prevede equa distribuzione risorse” : “Da Presidente della Camera dico solo che è importante, importantissimo, che il Parlamento abbia un ruolo centrale nella questione delle autonomie. Non può avere un ruolo marginale in un’ attività così importante”. Lo ha detto il Presidente della Camera Roberto Fico arrivando a Napoli per un convegno promosso dalla Cisl in merito al dibattito sull’ Autonomia delle Regioni. “Noi – ha proseguito – abbiamo ...