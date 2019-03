Aumenti stipendi scuola | Bussetti | nuovo CCNL nel 2019?

scuolainforma

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il Ministro Marcoha parlato a RepubblicaTv deglideglidei docenti. Come annunciato, da aprile ci sarà l’indennità di vacanza contrattuale, che comunque apporteràquasi invisibili.: contratto eMarcospiega: “Intanto i docenti hanno rischiato di perdere glidello scorso contratto, al 31 dicembre terminava il contratto e li abbiamo mantenuti … Fosse per me … i salari dei docenti vanno rivisti.”Poi continua: “Al momento vogliamo stabilizzare i docenti, reclutare amministratori, a partire dai DSGA, i Dirigenti scolastici. A settembre non ci saranno le doppie reggenze. I tempi li abbiamo rispettati, eliminando il corso-concorso. Vorremmo anche agire sulla parte retributiva ed è mia intenzione lavorare in questa direzione. C’è volontà di chiudere il contratto. Non andiamo contro i sindacati, lo ...

SaP011 : RT @ArsenaleKappa: Il PD prende le distanze dal tesoriere #Zanda 'Sugli aumenti stipendi, è una sua iniziativa personale. Traduciamo: se f… - DaCaiomauro : RT @ArsenaleKappa: Il PD prende le distanze dal tesoriere #Zanda 'Sugli aumenti stipendi, è una sua iniziativa personale. Traduciamo: se f… - lucia_ticozzi : RT @ArsenaleKappa: Il PD prende le distanze dal tesoriere #Zanda 'Sugli aumenti stipendi, è una sua iniziativa personale. Traduciamo: se f… -