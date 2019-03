Audio | testo e traduzione di Bad Guy di Billie Eilish | tra sospiri e darkbeat si svela il

Audio e testo di Cuore Rotto di Rocco Hunt feat. Gemitaiz - il miocardio infranto dissa con l’autotune : Cuore Rotto di Rocco Hunt feat. Gemitaiz è un dissing adatto a chi si ritrova con le crepe dell'amore infranto, ma vuole tenersi lontano dalle frasi strappalacrime e sceglie di esprimersi con un flow filtrato dall'autotune. Il nuovo singolo arriva dopo Ngopp' a Luna e nella ricetta, fedele ai canoni del rap e del decadentismo 2.0, coniuga la delusione personale con il palliativo degli effetti dell'erba: «Adesso non mi serve che ti scusi. Un ...

Elisa canta Bimbo Mio - colonna sonora del Dumbo di Tim Burton : Audio e testo : Elisa canta Bimbo Mio ed è Miss Atlantis nel remake di Tim Burton. L'artista di Monfalcone ha interpretato la colonna sonora del film al cinema dal 28 marzo ma ha anche prestato la voce alla sirena del Circo dei Fratelli Medici. La sua versione del tema principale ha incantato il regista in persona che ha così deciso di inserirla nei titoli di coda. Il film, riletto in chiave action, è stato presentato a Roma nel corso dell'anteprima alla ...

Audio e testo di C’est la vie di Achille Lauro - nuovo singolo in attesa dell’album 1969 : C'est la vie di Achille Lauro è il nuovo singolo prima di 1969. Il giovane artista di Rolls Royce, che ha raggiunto il nono posto all'ultimo Festival di Sanremo, è ora pronto a tornare in radio con una novità che anticipa l'album in arrivo il 12 aprile. Il nuovo singolo sarà quindi l'apripista di un album che ha annunciato con un'operazione social ormai abbastanza diffusa, con la quale si resettano le proprie pagine ufficiali dando ...

Perdona è il nuovo singolo di Anna Tatangelo da La fortuna sia con me dopo Sanremo 2019 (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Anna Tatangelo è Perdona. L'artista di Sora è tornata in radio con un brano da La fortuna sia con me, album che ha rilasciato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Le nostre anime di notte e nel quale è apparsa in uno stato di grazia totale. Il testo porta la firma di Niccolò Verrienti, Giulia Capone e Carlo Verrienti ed è un invito a lasciarsi andare mettendo da parte l'orgoglio imparando ...

Grazie dell’invito In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci ma usciamo dalla porta di servizio (Audio e testo) : Che dire di lei, di In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Che dire: è una canzone. Sì. Una bella canzone? Forse no. Un singolo che entra Papa (con fumata più plumbea che bianca) ed esce Cardinale, esce Cardinale nel ritornello e pure a gambe levate, percorrendo la Via della Conciliazione a rotta di collo e in affanno chiedendosi perché, tutto questo, dovesse capitare alle nostre orecchie. Si parte bene con la ...

Audio - testo e traduzione di Wake Me When It’s Over dei Cranberries - nel nuovo singolo echeggiano le atmosfere di Zombie : Un nodo in gola ci strozza di nuovo dopo il primo assaggio di All Over Now: in Wake Me When It's Over dei Cranberries risorge ancora la voce della grande assente Dolores O'Riordan. Il nuovo singolo è estratto dall'album "In The End" in uscita il 26 aprile, e sarà il disco con il quale la band saluterà per sempre il pubblico con le ultime tracce registrate dalla cantante prima che lasciasse questo mondo. C'è qualcosa di più profondo, in questo ...

Ermal Meta canta Un pallone con Enrico Ruggeri per l’unico featuring di Alma - svolta sonora del Rouge (Audio e testo) : Ermal Meta canta Un pallone con Enrico Ruggeri per l'unica collaborazione presente nella nuova prova di studio del cantautore milanese, che non ha potuto fare a meno di inserirlo in Alma, spedito sul mercato a cominciare dal 15 marzo. L'artista di Fier non ha mai nascosto la sua stima per il Rouge, che ha più volte definito come uno zio. Non poteva che essere questa l'occasione per riunire le due voci, che si sono ritrovate nel testo e nella ...

Un Palmo Dal Cielo di Clementino racconta la quiete dopo la tempesta (Audio e testo) : Se esiste un diario personale trasposto attraverso il flow come testimonianza di una luce ritrovata, Un Palmo Dal Cielo di Clementino è un esempio di quanto un cantante abbia da dire quando si discostano i rovi e si fende il buio con una nuova consapevolezza. A pochi giorni dall'uscita di "Tarantelle", settimo appuntamento in studio per il rapper di Cimitile, Clemente Maccaro pubblica Un Palmo Dal Cielo e celebra la fine di una tempesta che lo ...

Don Joe feat. Jake La Furia e Marracash in F.A.K.E. - autocelebrazione pura in chiave rap (testo e Audio) : Don Joe feat. Jake La Furia e Marracash in F.A.K.E., il nuovo singolo che unisce tre degli esponenti del mondo rap più apprezzati del momento. Il brano nasce dall'idea di Don Joe, produttore dj multiplatino, che coinvolge nel brano due eccellenze del rap: Jake La Furia e Marracash. Il risultato è un brano in piena chiave rap, un'autocelebrazione in grande stile il cui titolo stesso fa riferimento al trio protagonista del brano. Nel pezzo ...

Il dramma di Ghali nel nuovo singolo I Love You (Audio e testo) - una lettera d’amore per il ritorno a San Vittore : Il racconto di Ghali nel nuovo singolo I Love You è quello che somiglia a una lettera d'amore a un detenuto immaginario. Queste le parole prese in prestito dal trapper di origini tunisine, che ha appena presentato il suo nuovo lavoro tra le mura del carcere di San Vittore. Ed è anche la storia di un ritorno al passato, quella di I Love you, che vuole legare il ricordo di un bambino che andava a trovare suo padre con quello dei detenuti che ...

Fred De Palma e Baby K in Dio benedica il raggaeton - un singolo insieme dopo i tormentoni della scorsa estate (testo e Audio) : Non è la prima volta che Baby K e Fred De Palma si trovano a duettare: qualche anno fa era successo nella canzone Licenza di uccidere, contenuta nel disco di Baby K, Kiss Kiss Bang Bang, rilasciato nel 2015. A quasi 4 anni da quel momento, un nuovo singolo unisce la voce di Baby K e quella di Fred De Palma nel nuovo brano dal titolo Dio benedica il raggaeton, in rotazione radiofonica e in digital download da oggi, venerdì 15 marzo. Dio ...

Pensare Male dei The Kolors ed Elodie Di Patrizi è l’avvio di un nuovo capitolo musicale del gruppo di Stash (testo e Audio) : Pensare Male dei The Kolors ed Elodie Di Patrizi rappresenta per la band di Stash Fiordispino l'inizio di un nuovo capitolo musicale. Il nuovo singolo del gruppo è in radio da oggi, venerdì 15 marzo, ed è un brano inedito non contenuto nel precedente progetto discografico. Anticiperà il prossimo? Per Pensare Male, la voce di Stash si unisce a quella di Elodie Di Patrizi per una di quelle canzoni che sicuramente ascolteremo molto in radio nei ...

Audio e testo di Cabriolet di Salmo feat. Sfera Ebbasta - la dimostrazione della pace tra Davide e Golia : Quando nell'album "Playlist" (2018) era comparsa la traccia Cabriolet di Salmo feat. Sfera Ebbasta si era sollevato un coro a metà tra il sorpreso e l'indignato, ma tuttavia la parte più sana del pubblico si era detta incuriosita dall'apparente ossimorica collaborazione. Il brano è stato prodotto da Salmo e Charlie Charles, già collaboratore e talent-scout del mondo della trap, e riporta entrambe le dimensioni dei due interpreti che si ...

Sfera Ebbasta pubblica Mademoiselle contro i detrattori dopo le critiche e l’esclusione da The Voice (Audio e testo) : Sfera Ebbasta pubblica Mademoiselle e si rivolge a tutti coloro che lo hanno criticato in questi mesi, soprattutto dopo la strage di Corinaldo per la quale gli è stata attribuita gran parte della colpa. Il trapper ha così deciso di tornare con un brano nel quale si rivolge ai detrattori senza mandarle a dire, concentrando nel testo tutto quello avrebbe voluto dire nelle interviste alle quali non ha risposto in queste settimane che lo hanno ...