Assoluti di Piancavallo | splendida Michela Moioli | l’azzurra è di nuovo campionessa

(Di venerdì 29 marzo 2019)torna regina dello snowboardcross, Menconi si conferma campione tra gli uomini-Milano, Milano-: il doppio viaggio non stancache aglidiconquista il quinto titolo nazionale di snowboardcross in carriera. Dopo aver partecipato alle gare di parallelo, con l’obiettivo di migliorare nelle curve in vista principalmente della prossima stagione, la bergamasca è tornata nella località friulana e ha partecipato alla competizione della propria specialità, tornandoitaliana a distanza di due anni. In finale ha battuto Sofia Belingheri e Raffaella Brutto, sue compagne del gruppo di Coppa del mondo, e Caterina Carpano, che in questa stagione ha ben figurato in Coppa Europa.Nella gara maschile Matteo Menconi ha bissato il trionfo della passata stagione domando Filippo Ferrari, alla prima medaglia in carriera ...

