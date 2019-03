Assofond | 2018 di luci e ombre per industria fonderia italiana

today

(Di venerdì 29 marzo 2019) Milano, 28 mar. (Labitalia) - Undiper l’di, che s...

GFINANCE_NEWS : RT @Assofond: Crescita moderata per le #fonderie nel 2018. Secondo i dati del Centro Studi #Assofond il comparto ha sofferto il calo della… - startzai : RT @Assofond: Crescita moderata per le #fonderie nel 2018. Secondo i dati del Centro Studi #Assofond il comparto ha sofferto il calo della… - Assofond : Crescita moderata per le #fonderie nel 2018. Secondo i dati del Centro Studi #Assofond il comparto ha sofferto il… -