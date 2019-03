Ascolti TV | Giovedì 29 marzo 2019 Parte bene Mentre Ero Via 23 9% Male Canale 5

davidemaggio

(Di venerdì 29 marzo 2019) Vittoria PucciniNella serata di ieri,29, su Rai1 la prima puntata della fictionEro Via ha conquistato 5.386.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su5 Io Vi Troverò ha raccolto davanti al video 2.094.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 il film in prima visione Prima di Lunedì, al posto di Popolo Sovrano, ha interessato 1.274.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 – dalle 21.34 alle 0.16 – la nuova edizione di Colorado, con Belen Rodriguez e Paolo Ruffini, ha intrattenuto 1.700.000 spettatori con l’8.7% (presentazione di 10 minuti: 1.300.000 – 5.1%; qui l’esordio del 2017 con Federica Nargi e Ruffini). Su Rai3 Il Ponte delle Spie ha raccolto davanti al video 1.070.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 940.000 ...

