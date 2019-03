Arresto De Vito | l’avvocato Mezzacapo al gip | “Solo attività di promozione Mi fu

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Media usano Arresto di De Vito per colpire la Raggi per il ‘no’ alle Olimpiadi” : Marco Travaglio è l’ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. “Domanda diretta: non pensi che per chi ha fatto dell’onestà una sorta di diversità antropologica, questa sia una botta molto forte?”, chiede Sommi in riferimento all’arresto per corruzione di Marcello De Vito, presidente del consiglio comunale a Roma in quota M5S. “Non credo che sia una ...

Stadio Roma - Raggi : 'Nuova due diligence dopo l'Arresto di De Vito' : Roma - 'Io ho attivato un'altra due diligence, un'altra verifica sul procedimento e alla luce di quello che è accaduto [ arresto di De Vito, NdR] ne sto facendo fare un'altra'. Il Sindaco di Roma, ...

Arresto de Vito - indagato l'ad di Acea : 16.36 L'amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine che nei giorni scorsi ha portato all'Arresto di Marcello de Vito,ex presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa nei confronti di Donnarumma è di corruzione ed è legata a due sponsorizzazioni, da 25 mila euro ciascuna, che Acea fece per dei concerti di Natale nel 2017 e 2018 e che si tennero presso ...

M5s - la settimana più nera : da Di Maio a Toninelli le reazioni all’Arresto per corruzione di Marcello De Vito : Non è stata certo una settimana serena per il Movimento 5 stelle che ha dovuto affrontare lo scandalo giudiziario più grave dalla sua nascita, ossia l’arresto per corruzione di Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina, e uno degli esponenti più in vista del Movimento romano. Ecco sintetizzate in meno di due minuti e mezzo le principali reazioni politiche L'articolo M5s, la settimana più nera: da Di Maio a Toninelli le ...

Arresto De Vito - presidenti delle Commissioni ascoltati dai pm. La Raggi convoca i 5S : ... con l'Arresto per corruzione del presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito e l'indagine a carico dell'assessore capitolino alla Sport Daniele Frongia. All'incontro, tenutosi a Palazzo ...

Conte : l'Arresto di Marcello De Vito? ha colpito tutti : Conte: "l'arresto di Marcello De Vito "ha colpito tutti, e' una questione seria. A tutela dell'interessato dobbiamo sempre ricordare che sono ipotesi

Arresto De Vito - Raggi : "Non si torna al passato" : "Non si torna al passato. Il giorno in cui sono stata eletta" in Campidoglio "sapevo che il vecchio sistema che insieme al M5S sto scardinando con ogni mia forza, avrebbe opposto ogni tipo di ...

Roma : Morra - 'l'Arresto di De Vito? Ho già detto la mia...' : "Poi, ci sono tanti altri che hanno responsabilità anche politicamente enormi- dice - Uno dei comitati più importanti verrà dedicato ai rapporti tra politica e organizzazioni mafiose".

Arresto De Vito - Di Maio : “Responsabilità politica? Nel M5s primo caso in 10 anni - noi diversi”. E su Raggi : “Vada avanti” : “Responsabilità politiche e mancata prevenzione sul caso Roma? Noi toglieremo il simbolo e allontaneremo dal M5s tutti coloro che si comportano fuori dai valori del M5S o addirittura violano la legge. Il caso De Vito rappresenta il motivo per cui il Movimento può dirsi diverso da tutti gli altri: noi abbiamo sbattutto fuori De Vito in 30 secondi. Raggi deve andare avanti“. Queste le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di ...

M5s - Travaglio : “Come gli altri dopo Arresto De Vito? Devono impegnarsi allo spasimo per raggiungere Pd e FI”. Battibecco tra Gruber e Fraccaro : “Se vogliamo dire che quelli del M5s sono come gli altri solo perché hanno preso il loro primo dirigente per corruzione (Marcello De Vito, ndr) mi sembra un poco. Dovranno impegnarsi allo spasimo per raggiungere i livelli di Pd e Forza Italia”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. In studio anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ...

De Vito - l'Arresto scuote il Campidoglio : ... oltre allo Stadio di Tor di Valle: la realizzazione di un albergo nell'ex stazione di Trastevere, la trasformazione della zona della vecchia Fiera di Roma in una città dello sport e la ...