Armi per difesa personale | la Lega punta ad agevolare l’acquisto

Lega - incardinato il ddl per semplificare l’acquisto di Armi “per difesa personale” : Che sia una coincidenza di tempi o meno con l’approvazione definitiva del ddl sulla legittima difesa, fa discutere la proposta di legge presentata dalla Lega, a prima firma Vanessa Cattoi e sottoscritta da quasi 70 colleghi, che rende più facile acquistare un’arma “destinata alla difesa personale”. Il testo, presentato lo scorso ottobre a Montecitorio, è stato assegnato all’esame della commissione Affari costituzionali della ...

Il decreto per i rispArmiatori nel dl Crescita : così Conte manterrà le promesse : Il testo, si apprende, dovrebbe essere quello del decreto attuativo dell'art.38 della legge di Bilancio 2019, che da settimana è sul tavolo del ministro dell'Economia Giovanni Tria, e che è stato ...

[Il caso] Famiglia - castrazione chimica - revenge porn - genitore 1 e genitore 2 : le Armi di distrazione di massa di Salvini e Di Maio per non ... : Oltre 70 nomi, molti big della politica nazionale e internazionale: oltre Salvini, che pochi giorni fa ha ripetuto di essere "contrario all'utero in affitto e ai bambini in vendita", c'è il ...

Cast e personaggi di Mentre ero via su Rai1 dal 28 marzo : Vittoria Puccini - Giuseppe Zeno e CArmine Buschini protagonisti : Cast e personaggi di Mentre ero via si prepara a conquistare il pubblico di Rai1 a cominciare da oggi, 28 marzo, e per ben sei serate, portandoci a spasso tra passato e presente cercando di rendere più nitidi i confini della vita di Monica. Lei è la protagonista della fiction che avrà il volto di Vittoria Puccini e che dovrà fare i conti con un brutto scherzo della sua memoria, lo stesso che le ha cancellato otto anni di vita per via di un ...

GArmin Marq : 5 orologi - touch - per 5 passioni : Marq Driver Con mappe di oltre 250 circuiti in tutto il mondo , Marq Driver diventa il navigatore ideale per il pilota ambizioso. Interamente trattato in DLC , Diamond Like Carbon,, esibisce una ...

Spagna - Morata si toglie qualche sassolino dalla scarpa : “molti sperano che non segni per criticArmi” : L’attaccante spagnolo ha parlato dopo il match vinto dalla Spagna contro Malta, un successo raggiunto grazie ai suoi gol Una doppietta utile per battere Malta, permettendo così alla Spagna di ottenere altri tre punti verso la qualificazione ad Euro 2020. Alvaro Morata si gode il momento, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: “ci sono molte persone che sperano che io non segni per criticarmi – le parole di ...

Spinazzola : 'È stata una mia scelta - voler restare alla Juve per giocArmi le mie carte' : Ieri sera al Tardini l'Italia ha vinto la sfida con il Liechtenstein per 6-0. I marcatori della serata sono stati Sensi, Verratti, Quagliarella autore di una doppietta su rigore, Kean e Pavoletti. Nonostante non abbia fatto gol, uno dei protagonisti di Parma è stato Leonardo Spinazzola che, nell'intervista rilasciata in coda al match, ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, sulle scelte di Mancini e sulla decisione di rimanere a ...

**Mafia : arrestato pentito per porto illegale di Armi - revocata la protezione** : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Un collaboratore di giustizia del clan Giostra di Messina, Gaetano Barbera, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Messina con l'accusa di detenzione e porto illegale di arma da sparo. Al pentito di mafia è stata revocata la protezione. In manette anche la sorella

Con la Piattaforma del Fosforo rispArmi per 60 milioni/anno : "Recuperare il Fosforo da fanghi civili, agroalimentari e reflui organici per destinarlo all'agricoltura è un ottimo esempio di economia circolare - spiega il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - ...

Nautica – Varato Fotodinamico : la barca che parteciperà alla GArmin Roma X2 : Ieri il varo di Fotodinamico, la barca che parteciperà alla Garmin Marine Roma X2 con Simone Camba e Francesco Cappelletti. I ragazzi di New Sardiniasail parteciperanno alla preparazione della barca Ieri il varo di Fotodinamico. La barca dell’associazione New Sardiniasail – si occupa del recupero di minori con problemi penali in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia di Cagliari con il progetto Rotta della Legalità– ...

GArmin lancia quattro nuove colorazioni “primaverili” per Vívomove HR : Garmin Vívomove HR arriva in quattro nuove colorazioni per accogliere al meglio la primavera: tutte possono contare su un elegante corpo in acciaio inossidabile e su un cinturino in pelle intercambiabile. L'articolo Garmin lancia quattro nuove colorazioni “primaverili” per Vívomove HR proviene da TuttoAndroid.