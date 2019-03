Armi e legittima difesa | quanto sono davvero legati questi due temi?

Armi - Bonafede : “Non voteremo mai la proposta Lega”. E si difende : “Non c’e` alcun legame con legittima difesa” : ”Concordo con Luigi Di Maio, nessun esponente del Movimento 5 Stelle voterà mai una proposta come quelle della Lega per semplificare l’acquisto di Armi“. A rivendicarlo il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a margine di un convegno alla Corte d’Appello di Roma, dopo le nuove frizioni tra i due alleati di governo. “Una diretta conseguenza dopo l’approvazione della legittima difesa? No, non ha ...

Legittima difesa - Di Maio : "M5s non voterà legge per le Armi facili" : Dopo l'approvazione della riforma della Legittima difesa , il vicepremier Di Maio da Washington ha commentato: "Siamo stati leali al contratto ". E poi: "L'approvazione è la naturale continuazione del ...

Legittima difesa - Di Maio : 'M5S non voterà mai una proposta per le Armi facili' : "C'è una proposta di legge firmata da 70 deputati in Parlamento che punta a facilitare l'acquisto di armi per la difesa personale. Nessun eletto del MoVimento la voterà. Nessuno! Anche perché più ...

Legittima difesa e Armi facili : per la Lega la sicurezza è un affare privato : (Foto: Stefano Cavicchi/Lapresse) Spiace per chi creda davvero che la legge sulla Legittima difesa sia stata approvata per garantirci più sicurezza. Se per l’inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio si può forse essere d’accordo – a patto che le si faccia scontare in carceri adeguate come quello di Bollate, dove ieri ha cenato il viceministro Matteo Salvini – su tutto il resto si tratta di una resa dello Stato alla difesa ...

Legittima difesa - Di Maio : «No alla libera circolazione delle Armi» : Luidi Di Maio mette subito un paletto all'ipotesi di rendere più facile il porto d'armi dopo la proposta di una settantina di deputati della Lega di aumentare il discrimine tra le...

Legittima difesa - la Lega rilancia : niente porto d?Armi - alzando i limiti di potenza per le pistole : La legge sulla Legittima difesa è un primo passo, ma ora bisogna avere gli strumenti di autodifesa adatti. Questa la premessa che ha portato una settantina di deputati della Lega a firmare una...

Legittima difesa : vittoria della lobby delle Armi : Stragi e morti per armi da fuoco sono in aumento vertiginoso negli Stati Uniti e in Brasile, in Russia e in Turchia gli affari sporchi della politica sono sempre più intrecciati al mercato armiero. ...

Legittima difesa - Di Maio : “E’ legge della Lega. Non entusiasma - ma siamo leali. Più Armi? Non è mio modello di Paese” : “Non c’è tutto questo entusiasmo nel M5s sulla Legittima difesa, ma noi siamo leali”. E pure: “Se approvando questa legge si dice che si possono utilizzare di più le armi, questo non è il mio modello di Paese”. Luigi Di Maio, intervistato da Rtl 102.5 a “No stop news”, ha riconosciuto per la prima volta che il provvedimento bandiera del Carroccio in discussione in queste ore a Montecitorio crea malumori ...

Legittima difesa - le ragioni del no alla riforma : "Più Armi significa meno sicurezza" : Associazione Antigone e Archivio Disarmo hanno lanciato un appello affinché il Parlamento non approvi la proposta di riforma...