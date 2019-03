Apple chiede scusa per i nuovi problemi alle tastiere dei MacBook

Apple chiede scusa per i nuovi problemi alle tastiere dei suoi MacBook : John Gruber, conosciuto come Daring Fireball, il blogger più influente del mondo Apple, scrive: 'Considero queste tastiere uno dei peggiori prodotti nella storia di Apple. I MacBook dovrebbero avere ...

Apple card Italia : costo - operazioni consentite e come richiedere la carta : Apple card Italia: costo, operazioni consentite e come richiedere la carta L’ultimo evento di Apple si preannunciava come “storico” per molti versi e, alla fine, non ha disatteso le aspettative. Il “colosso” di Cupertino pronto a lanciarsi nel mondo della distribuzione di contenuti dopo il lancio di Apple Music e Apple Pay; in arrivo anche una nuova piattaforma di streaming video, una centrata sull’editoria e un’altra dedicata al gaming ...

Marco Mengoni live a Milano per Apple : come richiedere i biglietti per partecipare all’evento : Marco Mengoni live a Milano il 28 marzo nell'ambito di una iniziativa speciale firmata Apple. L'artista è il primo italiano scelto per inaugurare Apple Music live, la nuove serie di performance live in Piazza Liberty, al via giovedì 28 marzo con un'esibizione esclusiva di Marco Mengoni. L'Apple Piazza Liberty di Milano accoglierà alcuni artisti per esibizioni dal vivo che verranno registrate e rese successivamente disponibili su Apple Music. ...

Apple - Wozniak 'chiede' un pieghevole. Puma - Illycaffè. L'agenda di oggi : ..., Impact hub, Prospera e Réseau entre In agenda oggi ECONOMIA CIRCOLARE - In programma a Roma, presso Nazionale Spazio Eventi, Via Palermo 12, Conferenza Nazionale sull'economia circolare , ...

Apple cancella da Safari la funzione che chiede di bloccare il tracking dell’utente : Safari di Apple (Getty Images) Il browser di casa Apple, Safari, nel suo prossimo aggiornamento eliminerà la funzione Do Not Track dalle sue impostazioni. Questa funzione, a differenza di quello che pensano decine di milioni di utenti, non impedisce all’utente di evitare di essere monitorato a scopi pubblicitari durante la navigazione, bensì invia un segnale ai siti web, alle società di analisi, alle reti pubblicitarie, ai fornitori di ...