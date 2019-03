Apple cancella AirPower | Il tappetino per la ricarica wireless non raggiunge i

repubblica

(Di venerdì 29 marzo 2019) Presentato nel 2017 e mai arrivato in vendita, l'accessorio è ora ufficialmente ritirato dalla produzione. Dan Riccio: "Ci scusiamo con i nostri clienti"

