Anticipazioni Una Vita | puntate dal 31 marzo al 6 aprile | la verità

Una Vita Anticipazioni : LEONOR avrà una sorpresa da… : Iñigo Cervera (Xoan Forneas), il nuovo pasticciere di calle Acacias, attirerà l’attenzione di LEONOR Hidalgo (Alba Brunet) nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita; la ragazza, certa che il giovane sia sposato con Flora (Alejandra Lorenzo), cercherà di sopprimere l’attrazione che sente per lui, ma ciò non sarà affatto facile. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Iñigo e Flora perderanno tutti ...

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dall'1 al 5 aprile : Clelia costretta ad una scelta : Lunedì, 1 aprile, prende il via una nuova settimana in compagnia della soap opera Il Paradiso delle Signore, che vedremo in onda su Rai Uno alle 15.40 circa. Le Anticipazioni rivelano che assisteremo al fatidico ritorno a casa di Riccardo che finalmente si ricongiungerà con i suoi familiari dopo la fuga che aveva tenuto tutti col fiato sospeso. In onore del suo ritorno a casa, vedremo che verrà organizzato anche un pranzo al circolo, così da ...

Il Segreto - Anticipazioni : SAUL punterà una pistola contro… : A Il Segreto, i contrasti tra Severo Santacruz (Chico Garcia) ed Eustaquio Molero (Carlos Manuel Diaz) per la gestione delle terre di Las Lagunas coinvolgeranno presto anche Julieta Uriarte (Claudia Galan) e SAUL Ortega (Ruben Bernal). Questi ultimi saranno protagonisti, in particolar modo, di un momento drammatico… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando gli abitanti di Las Lagunas, in pessime condizioni di salute a causa dei ...

Una Vita - Anticipazioni : Diego lascia Blanca - Ursula e Samuel contenti : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la telenovella che da tanti anni intrattiene i pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni delle puntate in onda nei prossimi giorni su Canale 5 si soffermano su Diego Alday, il fratello maggiore di Samuel. Il ragazzo infatti scoprirà di essere nuovamente malato, tanto da prendere una decisione clamorosa in merito alla sua storia d'amore con Blanca. Una Vita: Diego lascia Blanca L'alleanza tra Samuel ...

Anticipazioni Una Vita : Diego pensa di essere nuovamente malato : La famosa soap Una Vita, come tutte le settimane, 'regala' molte Anticipazioni curiose. Una delle novità delle prossime puntate riguarderà Diego Alday, interpretato da Ruben De Eguia, che si ritroverà in uno stato di notevole agitazione e preoccupazione. Il giovane penserà di essere di nuovo molto malato, poiché Ursula e Samuel, al fine di allontanarlo da Blanca, convinceranno un medico a far credere al ragazzo che presto morirà. Diego lascia ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 29 e domenica 31 marzo 2019 : anticipazioni puntata 675 di Una VITA di venerdì 29 e domenica 31 marzo 2019: Olga conduce Blanca all’albero vicino al quale lei era stata abbandonata da piccola, per farle “assaggiare” lo stesso trattamento… Susana, grazie alla conferma di Liberto, è ora certa che è stata Rosina a rilevare la sartoria… Ottime notizie, finalmente, per Antonito: l’uomo che aveva minacciato i Palacios e attentato alla VITA di ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Huertas torna ad Acacias e seduce Diego : L'Alday tradirà Blanca con l'ex amante di Felipe? Pare che Huertas, tornata ad Acacias, riuscirà a far capitolare il fedele Diego.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 1-7 aprile 2019 : La Morte di Olga e Adela! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 1 aprile a domenica 7 aprile 2019: due morti! La rabbia di Samuel! Maria Luisa e Victor si lasciano… Anticipazioni Una Vita: Ursula uccide Olga e Adela muore per difendere Simon dai sicari di Arturo! Blanca bacia Diego per l’ennesima volta e Samuel lo scopre! Maria Luisa e Victor decidono di sposarsi… in sette giorni! Mendez inizia delle indagini sul colonnello Valverde! Cosa ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Quinn riabbraccia la sua cara amica Shauna : Le puntate americane di Beautiful hanno accantonato momentaneamente la storyline relativa allo scambio di culle, considerando l'assenza di Steffy Forrester e delle sue bambine. Il trasferimento a Parigi dovrebbe durare qualche mese, per concedere all'attrice Jacqueline MacInnes Wood la meritata pausa maternità, ma nel frattempo altri personaggi si affacceranno nelle trame d'oltreoceano. Non si tratterà di ruoli di secondo piano, limitati a ...

Anticipazioni Una Vita : dal 6 aprile la telenovela torna in onda anche di sabato : Buone notizie in vista per i telespettatori di Una Vita, uno dei programmi fiore all'occhiello del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Con la sospensione della puntata di Amici del sabato, visto l'inizio del serale nella stessa giornata, le vicende di Acacias 38 troveranno spazio anche nel giorno pre-festivo. Tale programmazione avrà inizio il prossimo 6 aprile, giorno in cui Una Vita andrà in onda a partire dalle ore 14:10 al termine della soap ...

Il Segreto - Anticipazioni : Isaac scopre che Elsa è stata ricoverata in una clinica : La famosa soap opera spagnola Il Segreto 'regala' tante anticipazioni interessanti. Una delle novità delle imminenti puntate interesserà Isaac Guerrero, interpretato da Ibrahim Al Shami, che scoprirà tutta la verità su Elsa Laguna, interpretata da Alejandra Meco. Nel corso delle prossime puntate della soap, il dottor Zabaleta visiterà Elsa e dichiarerà (sbagliando) che la donna non è stata avvelenata. Antolina, che in realtà è colpevole per ...

Anticipazioni Il Segreto - 31 marzo-6 aprile : una misteriosa sparizione : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: Antolina uccide Amancio Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 e Rete4: i colpi di scena si susseguono. Cosa accadrà nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana? La reazione di Raimundo alla morte di Francisca preoccupa Julieta e Saul. I due sono convinti che Ulloa stia nascondendo qualcosa ma sono costretti a ricredersi quando vedono il cadavere della donna. Isaac ...

Una Vita Anticipazioni : DIEGO a letto con HUERTAS? BLANCA lo scopre e… : Il “ritorno” del mercurialismo farà sprofondare DIEGO Alday (Ruben De Eguia) in uno stato di angoscia molto profondo nelle prossime puntate italiane di Una Vita: se avete letto i nostri precedenti post sull’argomento, sapete già che il giovane riterrà di essere nuovamente malato perchè Samuel (Juan Gareda) e Ursula (Montse Alcoverro), al fine di separarlo da BLANCA (Elena Gonzalez), corromperanno un medico affinché gli faccia ...

Anticipazioni Una Vita - Leonor prova interesse per un uomo sposato : Inigo : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovela scritta da Aurora Guerra che ogni giorno intrattiene i telespettatori italiani. Le Anticipazioni delle nuove puntate, svelano che Leonor deciderà di aiutare Flora e Inigo a risollevare le sorti della Deliciosa, se non cominciasse a provare attrazione per quest'ultimo. Una Vita: Leonor aiuta Inigo e Flora Inigo e Flora, i nuovi proprietari della Deliciosa daranno Vita a nuovi risvolti ...