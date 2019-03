Annunciato l’instore tour di Fabrizio Moro per Figli di nessuno da Roma a Padova | tutte

optimaitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019)Dopo la tracklist, sono ufficiali le date dell'instoredi, quello con il quale andrà a supportare il nuovo album di inediti atteso per il mese di aprile.diè il titolo scelto per il ritorno in musica dell'artista di San Basilio, che negli ultimi anni ha più volte calcato il palco del Festival di Sanremo, sia come big in gara che come ospite, nel 2019, per il supporto di Ultimo in I tuoi particolari. Le prima data dei firma copie è prevista per il 12 aprile alla Discoteca Laziale dima gli appuntamenti continueranno anche nelle settimane successive. Per il momento, il calendario si chiude con la data del 9 maggio a Piove di Sacco, in provincia di, al Centro Commerciale Piazzagrande.Il disco sarà anche supportato da unper il quale sono già in prevendita i biglietti su TicketOne, con 4 date nei palasport che l'artista ...

