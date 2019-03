Animali | sono 32 milioni nelle case degli italiani | soprattutto se single o separati

Alimenti : 2 italiani su 3 pronti a pagare di più per la carne se gli Animali sono felici : “Quasi 2 italiani su 3 (63%) sarebbero disposti a pagare di più per carne ottenuta rispettando al massimo il benessere degli animali“: è quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè in occasione della firma del protocollo Inalca (Gruppo Cremonini) in Vicolo del Puttarello, 25 a Roma. Un sistema che stabilisce nuovi criteri di qualità nell’allevamento bovino come la corretta gestione dello spazio per ogni animale, il microclima, ...

Animali : “tutti i cani possono essere recuperati” - parola di educatore : “In teoria tutti i cani sono pericolosi e tutti non lo sono. Dobbiamo conoscere il nostro cane e saperlo guidare“. Ad affermarlo in un’intervista all’Adnkronos Andrea Cristofori, educatore cinofilo esperto nel recupero comportamentale di cani dichiarati ad elevata pericolosità sociale. Secondo un recente Rapporto Eurispes, 3 famiglie italiane su 10 hanno un animale domestico e la maggior parte sono cani. Chi sceglie di ...

Brambilla : "Gli Animali non sono oggetti ma i nostri affetti" : Ma questi sono solo quelli scoperti e balzati alla cronaca per crudeltà. Senza tenere conto degli episodi di violenza che avvengono quotidianamente anche all'interno delle abitazioni. "Difendere gli ...

“Gli Animali non sono cose” : Brambilla lancia una petizione online : “A molti sembrerà ovvio, ma per la politica e per il diritto non è così: gli animali sono esseri senzienti, non cose. Un’ottima occasione per ribadire il concetto e chiedere decisioni conseguenti è firmare online la petizione a sostegno della mia proposta di legge costituzionale (AC15) che riconosce gli animali come esseri senzienti”: lo ha detto oggi, a Milano, l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli ...

«Codice civile - ma non troppo : non tutela gli Animali». In piazza per cambiarlo. Jovanotti : «Bravi - sono con voi» : ... dove dalle 17 si terrà un dibattito sull'argomento, vuole dare nuova enfasi a richieste già avanzate da più parti dal mondo animalista, ma fino ad ora rimaste lettera morta. Non c'è forse da ...

Gli Animali sono persone o cose? La legge sta cambiando : Avvocati e difensori dei diritti degli animali affermano che è giunto il momento di cambiare questo argomento nei loro confronti, asserendo che è giustificato dalla scienza e dal crescente consenso ...