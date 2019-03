Angelo Russo | famiglia | altezza ed età Chi è a Ballando con le stelle

termometropolitico

(Di venerdì 29 marzo 2019)ed età. Chi è acon leChi èè un attore italiano. Uno tra i personaggi più amati della fiction “Il Commissario Montalbano”. È lui, infatti, il protagonista delle simpatiche gag telefoniche della serie, basate sugli equivoci linguistici causati dal suo modo di parlare, veloce e in dialetto.: chi è e carriera.nasce il 21 ottobre del 1961 a Ragusa, da padre siciliano e madre napoletana. Fin da piccolo mostra grandi doti recitative, mettendo in luce queste sue qualità artistiche nei locali della Sicilia. Fino ad assumere ruoli da attore sia in teatro che in televisione e raggiungendo la notorietà nazionale per la sua parte nel ruolo dell’agente Catarella nella serie televisiva “Il commissario Montalbano”. Ha anche partecipato in un’altra serie italiana: “Il capo dei ...

Angelo_Castaldi : 28 marzo del 1868 nasceva lo scrittore russo Maksim Gor'kij.'La città del Diavolo Giallo'nasce da un viaggio in Ame… - tusciaweb : Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Angelo Russo - lillyhami : RT @usaipiero: @nzingaretti Un umile suggerimento: chieda a suo fratello la cortesia di prestarle Catarella, giusto per aiutarla a scriver… -