Andrea Pasqualon | “Vi racconto il mio Belgio e un ciclismo così diverso dall’Italia

oasport

(Di venerdì 29 marzo 2019)è sicuramente una delle certezze più belle delitaliano all’estero. Il trentunenne di Bassano del Grappa ha trovato in terra belga la squadra giusta per poter dire la sua in tutta la stagione, ossia la Wanty-Gobert, formazione vincitrice della classifica UCI Europe Tour dal 2016 al 2018. Dalle classiche del Nord al Tour de France,, corridore combattivo su ogni terreno, ci racconta il “suo”, il grande riscatto che ha avuto dall’approdo alla Wanty-Gobert, e la voglia di riconfermare, se non migliorare, quanto di buono ha fatto nella scorsa stagione. Il primo banco di prova avverrà proprio quest’oggi con la E3 BinckBank Classic.Possiamo dire che il tuo 2019 inizia proprio in questo momento?“Diciamo che non ho ancora molte corse nelle gambe, quindi la mia stagione sta partendo praticamente ora. I miei ...

OA_Sport : La storia di Andrea #Pasqualon, emigrato di buon livello che ha fatto fortuna in Belgio. E domenica c'è un sogno ch… -