Andrea Agnelli | ' Cristiano Ronaldo sta bene | ma meglio non rischiare'

Nuovo Mondiale per club - l’Eca guidata da Andrea Agnelli si oppone alla nuova formula : Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’Associazione europea dei club, ha detto la sua in merito alle novità riguardanti il Mondiale per club “La decisione della Fifa di rinnovare il Mondiale per club nel 2021 non può essere sostenuta dall’Eca“. Lo dice Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’Associazione europea dei club, bocciando nuovamente il Nuovo format annunciato dalla Fifa relativo al ...

Juventus - Massimiliano Allegri : "Ho incontrato Andrea Agnelli - e..." : La Juve, archiviato il discorso scudetto, pensa già alla sfida di Champions contro l' Atletico (martedi), ma in campionato stasera alle 20.30 c' è l' Udinese (diretta Sky Sport). Ronaldo riposerà per questo turno, e insieme a lui anche Bonucci e Chiellini, che dovranno essere al 100% contro i Colcho

Morte Marella Agnelli, la Juve è in lutto per la zia del presidente – I tifosi della Juventus avranno imparato, nel corso degli anni, a vedere e riconoscere il suo volto in tv. La presenza di Marella Agnelli, la vedova dell'Avvocato Gianni Agnelli, all'Allianz Stadium era ormai cosa fissa e molte volte è stata inquadrata