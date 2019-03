Anche gli italiani all’estero riceveranno il reddito di cittadinanza?

wired

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il vicepremier e leader politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio (foto: Stefano Montesi – Corbis/Corbis via Getty Images) Il vicepremier Luigi Di Maio, durante una conferenza stampa all’Istituto per il Commercio Estero (Ice) di New York, ha aperto alla possibilità di estendere ildiagliall’estero. “Auspico nei prossimi giorni di poter lavorare a una norma specifica sugli, che consenta di non escluderli suldi“, ha detto Di Maio.Si tratta dell’ennesima promessa politica a vuoto? O fare ciò che promette il capo politico del Movimento 5 stelle è possibile? Noi di Wired abbiamo provato a capirlo, con l’aiuto di un avvocato. La risposta breve (e parecchio ottimista, per la verità) è sì, si può fare: ma prima bisognerebbe modificare la legge attuale, o presentarne una ...

