Analisi Tecnica | indice FTSE MIB del 29 03 2019 | ore 15 50

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 29/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il derivato italiano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 20.665. Operativamente le attese propendono per la continuazione del ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 29/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice di Francoforte estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 11.492,5. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 29/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il cross Euro / Dollaro USA si posiziona a 1,1227. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 29/03/2019 : Chiusura del 29 marzo Apprezzabile rialzo per l' Hang Seng Index , in guadagno dello 0,96% sui valori precedenti. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a ...

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 del 28/03/2019 : Chiusura del 28 marzo Giornata positiva per il derivato sui titoli Tech americani , che chiude a 7.354,75. L'Analisi di breve periodo del Future sull'E-mini Nasdaq 100 mette in evidenza un trend ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 28/03/2019 : Chiusura del 28 marzo La giornata del 28 marzo chiude piatta per il derivato sui principali titoli europei , che riporta un -0,03%. Il grafico a breve del Future sull'EuroStoxx 50 mostra un trend ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 28/03/2019 : Chiusura del 28 marzo Sostanzialmente invariata la seduta per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia. Il quadro tecnico del Future ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 28/03/2019 : Chiusura del 28 marzo Giornata fiacca per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che archivia la seduta con un ribasso dello 0,22%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 28/03/2019 : Chiusura del 28 marzo Contenuto ribasso per il principale indice della Borsa di Milano , che archivia la sessione in flessione dello 0,53%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 28/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove verso il basso il derivato italiano , che si posiziona a 20.590 con una discesa dello 0,23%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 20.495 e ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 28/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Cross Euro / Dollaro USA presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 1,1231. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 28/03/2019 : Chiusura del 28 marzo Giornata fiacca per l' Hang Seng Index , che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,16%. L'Analisi di breve periodo dell' indice della Borsa di Hong Kong ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 27/03/2019 : Chiusura del 27 marzo Riunione sostanzialmente debole quella del 27 marzo per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che conclude gli scambi in frazionale calo a 1,1324. Nuove evidenze ...