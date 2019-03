Amici il serale | domani la prima puntata | ospiti Laura Pausini e Biagio Antonacci

Amici - i segreti del Serale e duetti con Pausini-Antonacci : Tutto pronto per il Serale della diciottesima edizione di ' Amici di Maria De Filippi ', al via domani sabato 30 marzo, in diretta alle 21:10 su Canale 5. Dopo cinque mesi di studio e sfide salgono ...

Amici 2019 serale : Alberto e Giordana fanno una scelta importante : Alberto e Giordana di Amici di Maria De Filippi hanno scelto le loro case discografiche Quasi tutti i cantanti, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata del serale di Amici 18, hanno ricevuto diverse proposte dalle varie case discografiche che vorrebbero lavorare con loro alla produzione del loro primo album. E a tal proposito Alberto e Giordana hanno già fatto una scelta molto importante che ha mandato in brodo di giuggiole i ...

La prima puntata del Serale di #Amici18 : Sabato 30 marzo 2019, in diretta in prima serata su Canale 5, la prima puntata della 18° edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Il talento è un elemento unico, raro ed eccezionale da scovare tra milioni e da coltivare giorno per giorno. Si sono aggiudicati un posto nella fase più importante del programma, il Serale, i 12 talenti più meritevoli. Studio, impegno, perseveranza e sacrificio sono le parole chiave che hanno permesso ai ...

Anticipazioni Amici 18 serale - nuovi coach e giudici : il ritorno di Beppe Vessicchio : Sabato 30 marzo si accenderanno i riflettori sulla nuova edizione di Amici, il fortunato talent show condotto da Maria De Filippi che quest'anno festeggia i 18 anni di messa in onda su Canale 5. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che quest'anno il talent si presenterà al pubblico in una vesta decisamente nuova e vedremo che nel cast arriveranno dei nuovi volti per quanto riguarda i coach ma anche la giuria risulta in parte modificata. Le novità ...

Amici 18 - serale : Loredana Bertè unica giudice. Beppe Vessicchio e Luciano Cannito tornano? : L'intervista del quotidiano La Repubblica a Maria De Filippi ha ufficializzato che Loredana Bertè sarà l'unica giudice esterna del serale, al via domani su Canale 5. Dunque, sarebbe tramontata l'ipotesi di Marco Masini, considerato in pole per il talent anche in seguito alle sue esclusioni sospette da programmi come Sanremo Young e Ora o mai più nei quali nella scorsa stagione aveva ben figurato.Complice la mancata conferenza stampa e, ...

Serale Amici 18 - anticipazioni 1° puntata : Loredana Bertè unico giudice : Loredana Bertè unico giudice del Serale di Amici di Maria De Filippi: le anticipazioni L’edizione numero diciotto del Serale di Amici andrà in onda a partire da domani sera, sabato 30 marzo, in prima serata su Canale 5, e Maria De Filippi ha deciso di stravolgere completamente il suo talent e di apportare delle modifiche. Siamo in grado di anticiparvi che a giudicare le varie esibizioni della squadra Bianca e di quella Blu sarà soltanto ...

Anticipazioni Amici - puntata serale del 30 marzo : l'ospite Pausini duetta con gli allievi : Il conto alla rovescia per la prima puntata del serale di Amici 2019 è ufficialmente iniziato. Domani, 30 marzo, andrà in onda l'appuntamento dello storico dating show, condotto da Maria De Filippi, che ha il merito di avere lanciato nel panorama musicale italiano grandi talenti del calibro di Emma Marrone, Alessandra Amoroso e molti altri (non ultimo Irama, vincitore della scorsa edizione). Dopo avere trascorso più di quattro mesi all'interno ...

Amici 18 : Laura Pausini e Biagio Antonacci primi ospiti del serale : Manca poco e poi andrà in onda la prima puntata del serale di Amici 18. Dopo lo stravolgimento dell'anno scorso, quest'anno la conduttrice ha deciso di ritornare alla formula classica, forse quella più apprezzata dal pubblico. I ragazzi infatti sono stati divisi come accadeva in passato in due squadre, quella dei blu e quella dei bianchi. Entrambe saranno capitanate da due direttori artistici d'eccezione. Stiamo parlando della star del pop Ricky ...

Amici 2019 : concorrenti - allievi e giudici serale. Quando inizia : Amici 2019: concorrenti, allievi e giudici serale. Quando inizia Cast Amici 2019 serale su Canale 5 Quest’anno Amici 2019 sarà ricco di sorprese e novità. Il talent show di Maria De Filippi nel mese di gennaio 2019 inizierà la sua fase finale. Durante le puntate trasmesse su Real Time, i professori hanno esaminato tantissimi candidati ed alle fine solo in pochi sono riusciti a superare le selezioni. Dopo i primi pomeridiani la classe è ...

Concorrenti Serale Amici - prime critiche e scoppia la polemica : “Montati!” : Amici 2019 Serale, squadra Blu contro squadra Bianca: le prime polemiche Sono stati divisi da pochi giorni, ma ci sono stati già i primi screzi tra le due squadre di Amici 2019. Le critiche non mancano da ambedue le parti: Alberto Urso ha detto senza mezzi termini che i Bianchi “sono montati e molto convinti”, […] L'articolo Concorrenti Serale Amici, prime critiche e scoppia la polemica: “Montati!” proviene da ...

Amici 18 - Jefeo deluso da Giordana : una bugia prima del Serale : Jefeo e Giordana Amici 2019, Amicizia in bilico? Delle parole non sono piaciute Giordana ha mentito a Jefeo? Quest’ultimo ha detto che è rimasto deluso per le parole di quella che reputava una sua grande amica. In effetti Giordana non ha mai nascosto la sua simpatia nei suoi confronti. Ma qualcosa potrebbe essere cambiato dopo […] L'articolo Amici 18, Jefeo deluso da Giordana: una bugia prima del Serale proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - anticipazioni serale : Maria De Filippi rivela tutte le emozioni di Ricky Martin e Vittorio Grigolo : La conduttrice racconta: "I nuovi direttori artistici rappresentano due grandi artisti di fama internazionale".

Anticipazioni Amici - serale : il ritorno di Vessicchio - coach Ricky Martin e Grigolo : Mancano solo pochi giorni alla prima puntata di Amici che andrà in onda sabato, 30 marzo, su Canale 5, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un'edizione caratterizzata da grandi novità, prime su tutte i nuovi coach, chiamati in causa da Maria De Filippi, ma anche da addii davvero inaspettati: assenti il coreografo Garrison, da sempre uno dei punti fermi tra i professori della scuola, e il direttore artistico dello scorso anno Luca Tommassini. ...

Come sarà il nuovo serale di «Amici 18»? : Valentina VerniaUmberto GaudinoTishRafael Quenedit CastroMowglyMameliLudovica CanigliaVincenzo Di PrimoJefeoGiordana AngiAlberto UrsoAlvisÈ Come se avessimo la scacchiera, ma mancassero le pedine. A tre giorni dall’inizio del serale della diciottesima edizione di Amici, al via sabato 30 marzo in diretta su Canale 5, sono pochissime le informazioni trapelate nel corso dei pomeridiani. Sappiamo che le squadra bianca e la squadra blu saranno ...