motorinolimits

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il 27 e 28 marzo il pilota del team TOYOTA GAZOO Fernandoha completato undi valutazione al volante del TOYOTA Hilux vincitore della, attualmente ina alla classifica piloti del FIA World Endurance Championship assieme ai compagni di squadra Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima, ha trascorso due giorni a bordo … L'articoloper la? Ein F1 neiMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Alonso: prove generali per la Dakar? E intanto torna in F1 nei test - MotoriNoLimits : Alonso: prove generali per la Dakar? E intanto torna in F1 nei test - genovesergio76 : Fernando Alonso, prove di Dakar: evoluzioni in Sudafrica sulla Toyota da deserto -