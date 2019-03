Allegri | “Fuori Bonucci | gioca Szczesny Ecco il tridente di domani”

juvedipendenza

(Di venerdì 29 marzo 2019) Massimiliano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Empoli, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda la formazioni di domani, considerando anche l’assenza di Cristiano Ronaldo, il quale potrebbe tornare a disposizione solamente in vista del match di Champions contro l’Ajax. Il tecnico bianconero ha annunciato alcune novità di formazione. In … More

juventusfc : ?? #Allegri: 'Che al momento #Kean abbia le qualità del goleador è fuori di dubbio. Ma bisogna fargli fare il suo no… - romeoagresti : #Allegri: 'Lunedì #Ronaldo farà l'esame di controllo, dopodiché valuteremo. E' normale che i rischi per la prima pa… - gabrielejuve1 : RT @juventusfc: ?? #Allegri: 'Che al momento #Kean abbia le qualità del goleador è fuori di dubbio. Ma bisogna fargli fare il suo normale pe… -